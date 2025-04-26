RG'de Yayımlandı: HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem

Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: Üst Düzey İsimler Dahil 47 Gözaltı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: Üst Düzey İsimler Dahil 47 Gözaltı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
TRT ve 657 DMK'de Önemli Değişiklikler İçeren Teklif TBMM'de
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Ali Yalçın Açıkladı: İşçi Statüsündekilere Müdürlük Yolu Kapandı
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Bakan Memişoğlu'ndan 'doğum' açıklaması: Kimseye baskı yapmıyoruz
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Erdoğan: Çanakkale Ruhu'nu Gelecek Nesillere Aşılayacağız
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
Türkiye 'Çok Yaşlı Ülkeler' Sınıfına Dahil Oldu
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
TCMB Raporuna Göre Piyasa Enflasyon Beklentileri Arttı
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Karadeniz'de 3,6 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

RG'de Yayımlandı: HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı yönetmelik, sağlık turizmi tesislerini HealthTürkiye portalına entegre edecek. Sağlık tesisleri uluslararası akreditasyon ve sertifikalarla donatılacak, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 09:10, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 09:05
Yazdır
RG'de Yayımlandı: HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem

Sağlık Bakanlığınca hazırlanan "Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkında Yönetmelik", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre, sağlık turizmi alanında faaliyet gösterecek tüm sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, HealthTürkiye portalı ile entegre çalışacak. Sağlık turizmi kapsamında sunulan tüm hizmetler, HealthTürkiye portalı üzerinden takip edilebilecek, hastalar aldıkları hizmeti portal üzerinden görüntüleyebilecek.

Komplikasyon Sigortası ve USHAŞ Destekleri

Sağlık tesislerinde sağlık turizmi kapsamında ameliyathane ortamında gerçekleştirilecek cerrahi işlemler için komplikasyon sigortası yaptırılması zorunlu olacak. Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren sağlık tesisi ve aracı kuruluşları uluslararası platformlarda destekleyecek. Sağlık tesisi ve aracı kuruluşlardan hizmet alan her sağlık turisti için bir sorumlu personel belirlenecek ve sunulan hizmetin takibi yapılacak.

Yetki Belgesi ve Hizmet Takibi

Aracı kuruluşlara yetki belgesi verilmesi ve bu kapsamda sunulan hizmetlerin takibi USHAŞ tarafından yürütülecek. Sağlık tesisleri, uzaktan sağlık hizmeti sunabilecek ve sunduğu bu hizmeti HealthTürkiye portalı üzerinden ilan edecek. Sağlık tesisleri, Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) tarafından oluşturulan, uluslararası geçerliliği bulunan akreditasyon ve sertifikalara sahip olacak.

Performans Kriterleri ve Hasta Memnuniyeti

Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, HealthTürkiye Performans Kriterleri'ne bağlı olarak geçerliliğini koruyacak, yetki belgesi devredilemeyecek. Tüm sağlık tesisi ve aracı kuruluşlar, hasta şikayet oranları ve memnuniyet anketleri ile değerlendirmeye tabi tutulacak. Sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, yabancı dil seçeneği bulunan internet sitesi oluşturacak.

Yabancı Dil Gerekliliği ve Uyum Süreci

Sağlık tesisinde uluslararası sağlık turizmi biriminde çalışan personelin en az birinin yabancı dil bilmesi ve bunun belgelendirilmesi gerekecek. Aracı kuruluşlar, 7 gün 24 saat esasına uygun olarak ve en az iki yabancı dilde çağrı hizmeti sunacak. Sağlık Turizmi Yetki Belgeli sağlık tesisleri ve aracı kuruluşlar, Yönetmelik hükümlerine 6 ay içinde uyum sağlayacak, 2025 sonuna kadar komplikasyon sigortası ve 2026 sonuna kadar akreditasyon ve sertifikayı alabilecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber