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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz

1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Marmaray, Başkentray ve İZBAN gibi raylı sistemler ücretsiz hizmet verecek. Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 11:00, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 11:01
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1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray ve İZBAN başta olmak üzere, şehir içi raylı sistem hatları ücretsiz hizmet verecek.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, 1 Mayıs Perşembe'ye rastlayan Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Pazartesi günü kutlanacak Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı, yolcularını söz konusu günlerde ücretsiz taşıyacak.

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