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Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Nakillerinde Yeni Düzenleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Kurban Bayramı öncesinde hayvan nakil süreçlerini sıkılaştırdı. Yeni yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 09:42, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 09:44
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Kurban Bayramı Öncesi Hayvan Nakillerinde Yeni Düzenleme

Kurban Bayramı yaklaşırken canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakillerinde etkin takip amacıyla bazı düzenlemeler yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanan Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyesine ilişkin belgeler elektronik ortamda da düzenlenebilecek.

Hayvan Nakliyesinde Yeni Düzenlemeler

Hayvan nakleden araç ve hayvan sahipleri, Bakanlık tarafından belirlenen veteriner yol kontrol ve denetim istasyonlarından en az birine girerek, nakledilen hayvanları kontrol ettirmekle yükümlü olacak. Söz konusu denetim istasyonlarına girmeyenlere para cezası verilecek. İller arası hayvan hareketlerinde hayvan sağlığı ve nakil süreçlerinin daha etkin takibi amacıyla veteriner sağlık raporlarının geçerlilik süresi de 5 günden 3 güne indirildi.

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