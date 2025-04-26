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TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi

TBMM'nin açılışının 105'inci yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 21-25 Nisan'da Meclis'te düzenlenen etkinliklere 60 binden fazla çocuk katıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 11:22, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 11:21
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TBMM'deki 23 Nisan etkinliklerine rekor ziyaretçi

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen ve 5 gün süren "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliği, çocuklara bilimi, teknolojiyi, sanatı ve sporu deneyimleme fırsatı sunarak 23 Nisan coşkusunu doyasıya yaşattı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğü, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), HAVELSAN, ROKETSAN, Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK) ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) işbirliğiyle bu yıl "yapay zeka" temasıyla gerçekleştirilen programlarda, 50'den fazla etkinlik, bilimden sanata, spordan uzay teknolojilerine ve yapay zekaya kadar geniş bir yelpazede çocuklarla buluşturuldu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Okul Öncesi Çadırı, Görsel Sanatlar, Müzik, Robotik Kodlama, Akıl Oyunları, Tasarım ve İnovasyon, Havacılık ve Uzay, Yenilenebilir Enerji, Origami, Geleneksel Çocuk Oyunları gibi çok sayıda başlık altında uygulamalı eğitimler düzenlendi. Ayrıca Bilim Otobüsü ile 35 farklı deney düzeneğiyle çocuklara bilimsel keşif ortamı sunuldu.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, fiziksel etkinliklerle çocukların enerjisini harekete geçirdi. Okçuluk, yetenek tarama, lazer run atış, floor curling ve masa tenisi gibi uygulamalı etkinliklerle çocuklar, farklı spor dallarını deneyimleme fırsatı buldu.

TÜBİTAK; planetaryum, NVIDIA Canvas, Uzay ve SAGE çadırı, Bilgem Evreni, bilim dergileri ve DeneYap etkinlikleri ile çocukları bilimsel keşif yolculuğuna çıkarırken TRT; dijital ve interaktif içerikleriyle öne çıktı. "Bil Bakalım", "TRT Piri Kelime Macerası" ve "Tabii Yapay Zeka Fotoğraf Makinesi" gibi uygulamalar, çocuklara eğlenceli öğrenme deneyimleri sundu.

Ada 7 ve Mini Ada robotları, çocuklarla birebir etkileşim kurarak yapay zekanın eğlenceli yönünü sergiledi. Özellikle küçük yaş gruplarından büyük ilgi gören robotlar, etkinliğin dikkati çeken noktalarından biri oldu.

TUA, uzay temalı içerikleriyle etkinliğe farklı bir boyut kazandırdı. Hologram sunumları, sanal gerçeklik (VR) gözlükleri ve 3D fotoğraf çekim uygulamaları, çocuklara uzay teknolojilerini deneyimleme fırsatı sundu. TUA'nın kurduğu alan, özellikle uzaya ilgi duyan çocukların ilgi odağı haline geldi.

Ankara Üniversitesi Çocuk Bilim Merkezi Koordinatörlüğünün "Yapay Zeka Enstitüsü", "Gökbilim Okulu", "Yaşamın Şifresi DNA" ve "Afete Hazırlık Okulu" gibi tematik atölyeleri, çocuklara bilimsel düşünmeyi eğlenceli bir yolla kazandırdı.

Çocukların eğlenceli vakit geçirmeleri için özel olarak tasarlanan Kral Şakir temalı eğlence alanı, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları deniz hayvanlarını ekranda 3 boyutlu görmelerini sağlayan dijital akvaryum alanı, hologram sunumları ve labirent parkuru etkinliğin en dikkat çeken bölümleri arasında yer aldı.

Çocukların erken yaşta bilim, teknoloji, spor ve sanata yönelmelerini teşvik eden "Meclis Bahçesi Çocuk Bahçesi" etkinliği, 23 Nisan'ın tarihi önemini, günümüz değerleriyle bir araya getirerek unutulmaz bir bayram atmosferi sundu.

Etkinlik süresince 60 binin üzerinde çocuk ve 1000'den fazla okul grubu, TBMM ön bahçesindeki etkinlik alanlarını ziyaret etti.

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