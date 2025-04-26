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'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama

Coğrafya kitabında Kanal İstanbul'un öğrencilere propaganda amaçlı sunulduğu iddiası Bakanlık tarafından yalanlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 13:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 13:41
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'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, 10. sınıf coğrafya ders kitabında henüz yapılmamış olan Kanal İstanbul projesinin gerçekleşmiş gibi anlatıldığını, kitaptaki görselde Sazlıdere Barajı'nın yok olduğunu ve çevresine 24 bin konut yapıldığının gösterildiğini ve projenin öğrenciler üzerinde propaganda amacıyla sunulduğunu iddia etmişti.

Memurlar Net'in Bakanlık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, CHP'li Vekilin iddiasına ilişkin gerçekler şöyle:

Ders Kitabının İçeriği ve Amacı

Söz konusu içerik, 2018 tarihli Ortaöğretim Coğrafya Dersi Öğretim Programı kapsamında, öğrencilerin uluslararası ulaşım projelerinin bölgesel ve küresel etkilerini analiz etmeleri amacıyla hazırlanmıştır. Kanal İstanbul, bu bağlamda örnek olarak kullanılmıştır.

Kitaptaki Harita ve Tartışma Soruları

Kitapta yer alan güzergah haritası, T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı taslak paftadan alınmış ve öğrencilerin hidrolojik, ekolojik, demografik etkileri tartışabilmesi için kavramsal bir şema olarak sunulmuştur.

  • Sazlıdere Barajı'nın kaldırılacağına dair bir ifade yer almamaktadır.
  • 24 bin konut bilgisi bulunmamaktadır.
  • Aynı sayfada çevresel sürdürülebilirlik, su kaynaklarına etkiler, maliyet-fayda analizi gibi konulara dair tartışma soruları bulunmaktadır.

Dolayısıyla, ders kitabında herhangi bir siyasi propaganda yapılmamış, öğretim programı doğrultusunda çok yönlü düşünmeyi amaçlayan bir etkinliğe yer verilmiştir.

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