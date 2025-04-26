İki ilde 433 düzensiz göçmen ile 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
'AFAD'da İBB'siz deprem toplantısı yapıldı' iddiası yalanlandı
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
TCMB: ABD'nin Vergi Artışları Enflasyon Düşüşünü Yavaşlatacak
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

İki ilde 433 düzensiz göçmen ile 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ile 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 13:44, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 13:44
Yazdır
İki ilde 433 düzensiz göçmen ile 42 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı ve Muğla Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüklerince düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik operasyonların düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlarda, 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü ve 433 düzensiz göçmenin yakalandığını bildiren Yerlikaya, "MASAK raporlarına istinaden yapılan mali takip sonucu şüphelilerin, göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında 214 milyon 535 bin lira değerinde suç gelirini banka ve kripto varlık borsalarına aktardığı tespit edildi." bilgisini paylaştı.

Düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin derhal başlatıldığını aktaran Yerlikaya, aramalarda 5 ruhsatsız tabanca ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 2 otobüs, 2 araç ve çok sayıda dijital materyale el konulduğunu kaydetti.

İl Valilerini, Göç İdaresi Başkanlığını ve operasyonları gerçekleştiren polisleri tebrik eden Yerlikaya, "Göç konusunu, düzenli-düzensiz göç, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, göçmen kaçakçılığıyla mücadele ve sınır yönetimi gibi tüm boyutlarıyla ele alıyoruz." ifadesini kullandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber