Sosyal Medyada Şantaj Yapan Çete Çökertildi

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmasında; sosyal medyadan tuzağa düşürdükleri kişileri, elde ettikleri özel görüntüleriyle şantaj yapıp dolandıran şüpheliler tespit edildi. Jandarma ekipleri, teknik ve fiziki takibin ardından Tekirdağ ve Edirne'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 şüpheliyi yakalayıp gözaltına aldı.

Şüphelilerin Ele Geçirilen Malzemeleri

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, mağdurlara ait 18 banka/kredi kartı ile 6 cep telefonu ele geçirildi. Şüphelilerin, şantaj yaptıkları kişilerden 8 milyon TL haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldığı mahkemede 'Nitelikli dolandırıcılık', 'Şantaj' ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından tutuklandı.