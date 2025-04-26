İstanbul'da Deprem Sonrası 8 Bin 367 Bina İncelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."

En Çok İhbar Gelen İlçeler

Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe şu şekilde sıralandı:

Bahçelievler 1171

Bağcılar 581

Esenler 995

Avcılar 495

Küçükçekmece ise 937



