İstanbul'da Deprem Sonrası 8 Bin 367 Bina İncelendi
Çevre Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da 39 ilçede deprem sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarında 8 bin 367 binanın incelendiğini duyurdu.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 14:37, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 14:44
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlatılan hasar tespit çalışmalarında şu ana kadar 8 bin 367 binayı incelediklerini bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "İstanbul depremlerinin ardından 39 ilçede başlattığımız hasar tespit çalışmalarımıza göre şu ana kadar 8 bin 367 binayı inceledik. 7 bin 113 binanın hasarsız, 437 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasıyla gerekli adımları atacağız."
En Çok İhbar Gelen İlçeler
Bakan Kurum'un paylaşımında, en çok ihbar gelen 5 ilçe şu şekilde sıralandı:
- Bahçelievler 1171
- Bağcılar 581
- Esenler 995
- Avcılar 495
- Küçükçekmece ise 937