Şırnak'ta 14 bölge 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
Şırnak'ta milli güvenlik için 14 bölgeye 15 gün süreyle giriş yasaklandı.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 15:43, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 16:16
Şırnak Valiliği, Gabar ve Cudi dağlarının da aralarında bulunduğu 14 bölgeyi, 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan ettiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2025 tarihine kadar söz konusu bölgelere izinsiz girişler yasaklandı.
Geçici Özel Güvenlik Bölgeleri
Valilik açıklamasında, milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, şiddet olaylarının önlenmesi ve vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bu kararın alındığı belirtildi.
Belirlenen Bölgeler
- Şırnak ili Merkez ilçesi Bestler Dereler Bölgesi
- Merkez ve Güçlükonak ilçeleri sınırlarında Gabar Dağı Bölgesi
- Merkez, Silopi ve Cizre ilçeleri sınırlarında Cudi Dağı Bölgesi
- Merkez, Silopi ve Uludere ilçeleri sınırlarında Kurt Dağı Bölgesi
- Beytüşşebap ilçesinde Kelmehmetler-Dönmezler-Kovankaya, Tahtareş, Hüsrevpaşa-Suhurpaşayayla, İncebel Dağları, Faraşin bölgeleri
- Altındağları ve Beytüşşebap-Uludere ilçeleri sınırlarında Oymakaya Bölgesi
Bu bölgeler, 27 Nisan - 11 Mayıs 2025 tarihleri arasında 'Geçici Özel Güvenlik Bölgesi' ilan edilmiştir.