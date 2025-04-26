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İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı

İstanbul'da yaşanan depremler sonrası vatandaşlar afet hazırlık ürünlerine yöneldi. E-ticaret platformlarında talep artışı gözlendi. ETİD Başkanı, İstanbul depremi sonrası e-ticarette afet malzemelerine yoğun talep olduğunu belirtti. Fiyat artışlarını önlemek için 'fiyat kilidi' uygulandı.

Haber Giriş : 26 Nisan 2025 15:49, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 15:51
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İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen ve en büyüğü 6,2 büyüklüğünde kaydedilen depremler, vatandaşların afet hazırlık ürünlerine yönelmesine yol açtı. E-ticaret platformlarında deprem çantası, çadır, deprem düdüğü, powerbank ve termos gibi ürünlere olan talep adeta fırladı.

Deprem Sonrası Fahiş Fiyat Artışı Denetimleri Başladı

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nin Kriz Yönetimi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı ve PttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu'nun yaptığı açıklamada, yaşanan depremler sonrasında e-ticarette afet malzemelerine yönelik yoğun bir talep gözlemlediklerini belirtti. Çevikoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerde edindikleri tecrübeye dayanarak, İstanbul'daki depremin hemen ardından bir kriz komitesi kurduklarını ve ilgili ürünlerde "fiyat kilidi" uygulamasını devreye aldıklarını söyledi. Bu önlem sayesinde fahiş fiyat artışlarının önüne geçtiklerini ifade eden Çevikoğlu, "Online platformlarda fiyat kontrolü daha etkin yapılabiliyor. Talebin yoğunlaştığı anlarda kötü niyetli olmasa da fiyat artışı eğilimi oluşabiliyor. Biz buna hızlıca müdahale ettik" dedi.

Deprem Sonrası Emlak Fiyatlarındaki Artışa Tepki

Tüketicilere Güvenilir Alışveriş Uyarısı

Çevikoğlu, tüketicilere güvenilir sitelerden alışveriş yapmaları konusunda da uyarıda bulunarak, "Hangi platformdan alışveriş yaptıklarına dikkat etsinler. Özellikle 'Güven Damgası' taşıyan siteleri tercih etsinler" çağrısında bulundu.

Çadır ve Uyku Tulumu Satışlarındaki Artış

Hepsiburada verilerine göre, İstanbul'daki depremlerden hemen sonra özellikle deprem çantası, çadır ve afet durumlarında kritik öneme sahip ürünlere olan ilgi katlandı. Verilere göre çadır siparişleri 5,5 kat artarken, uyku tulumu satışları bir önceki güne kıyasla 2,5 kat yükseldi.Deprem sonrası yaşanan bu talep artışı, vatandaşların afetlere karşı daha hazırlıklı olma bilincinin güçlendiğini gösterirken, online alışveriş platformları da olası fırsatçılıklara karşı önlem alma konusunda daha hızlı adımlar atmaya başladı.

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