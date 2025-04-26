Ali Koç İstifa edecek mi?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, sarı lacivertli kulübün Yüksek Divan Kurulu toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Kalamış'ta bulunan Faruk Ilgaz Tesislerindeki toplantıda konuşan Ali Koç'un açıklamaları şöyle:

Öfke ve Sorumluluk Üzerine

"Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz""Psikolokik avantaj elimizdeydi. Kalan fikstürde inancımız puan farkının kapanacağı yönündeydi. Hiç kimsenin ön göremediği kaybettiğimiz puanlarla şampiyonluk şansımızı sekteye uğrattık. Birçoğunuz haklı olarak öfkelendiniz. Bizim ise üzülme lüksümüz yok, bu sıkıntıları gidermek zorundayız. Umutla başladığımız sezonda izahati zor bir beraberlikle geldiğimiz nokta bizi dezavantajlı duruma düşürdü. Her şeye rağmen istikrarın yanında olanlara teşekkür etmek istiyorum"

Eleştirilere Karşı Tavır

"Sizin beğenmeme ve eleştirme lüksünüz yok""Geçen sene camiamız bizi 3 sene daha göreve getirdi. Çalışmalarımızı geçen sene kongre öncesinde başlattık. Futbol tarihinin gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörü Mourinho'yu getirdik. Onunla hedefimiz sadece bugün değil, geleceği de planlamak. Sizin beğenmeme ve eleştirme lüksünüz yok. 99 puan alan İsmail hocayı da eleştiren bir camiayız. Hocamızın talepleri doğrultusunda transfer sürecine erken başladık, çoğunu yaz kampından önce bitirdik. Biraz da pahalıya mal olmak kaydıyla planlamamızı yaptık. Fenerbahçe tarihinin finansal açıdan en değerli kadrosunu kurduk. Kaliteli, deneyimli bir takım kurduğumuzu düşünüyorum."

Başarısızlık ve Yatırımlar

"Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim""Başarısızlık varsa bunun tek sorumlusu başkandır dedim. Kimseyi de mazeret olarak kullanmadım. Bu da böyle devam edecektir. Futbol yapılanması olarak elimizden geleni yaptığımıza inanıyorum. Bazen futbolda akıl ve mantığın anlayamayacağı şeyler de oluyor. Devre arası geldiğinde, kadromuzu güçlendirmek için yatırımlarımızı artırdık. Talisca, Skriniar ve Diego Carlos'u aldık ve güçlü olan kadromuzu daha da sağlam bir yapıya oturttuk. Tabiki ikincilik hiçbirimizi kesmiyor. Yıllardır tepeye oynuyoruz ama ikincilikle yetinmek zorunda kalıyoruz."

TFF ve Yabancı Hakemler

"Bir siyasetçi tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı""Yıllarca değiştirilmeyen o yapı artık çatırdamaya başladı. Kolay kolay yerlerinden edilmeyecek bazı isimler artık Türk futbolundan silinmişlerdir. Riyad konusu sadece bize yazıl mesela. Küçük bir örnek... TFF ile görüş ayrılığı içindeyken bizim elimizden bir siyasetçi tutup TFF ile aramızı yapmaya çalışmadı. Yabancı hakemin devam etmemesi son derece hatalı ve gereksiz bir karardı. TFF'ye ilettik. Yeri geldi VAR hakemleri aleyhimize hata yaptı, sesimizi çıkarmadık. Beşiktaş, Trabzonspor ve Samsunspor'un yabancı hakem talep ettiği bir ortam varken yabancı hakemle devam etmemek bizim kafamızda soru işaretleri oluşturdu. Diğer rakibimizin ne talep ettiği ise belli değil."

Mücadeleye Devam

"Görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz""Birilerinin Fenerbahçe'yi sürüklemeye çalıştığı 'Yönetim zaafiyet içinde' algısını kabul etmiyorum. Biz yönetim kurulu olarak görevimizin başındayız ve mücadelemize devam edeceğiz. Fenerbahçe sosyal medya ile tribünden tezahüratlarla başkan değiştiren bir kulüp olmayacaktır. Fenerbahçe her olumsuz durumda kongreye sürüklenecek bir kurum değildir. Eğer biz bu kapıyı açarsak başka kulüplerde gördüğünüz, 'Allah'a çok şükür bizde yaşanmıyor' dediğiniz şeyler bizim kulübümüzde de yaşanmaya başlayacaktır. Biz bu kapıyı açarsak kudretli Fenerbahçe yönetimini unutun. Daha yapacak işlerimiz var. Açın kapıyı duysunlar."