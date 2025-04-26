Deprem sonrası parkta kalan eşi ve baldızını vurdu!

Esenyurt'ta deprem nedeniyle parkta çocuklarıyla birlikte kalan Pınar Bakırcı (38), kardeşi Arzu Kaygusuz (35) ile birlikte oturduğu sırada bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı (50) tarafından silahla vuruldu.

Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda Silahlı Saldırı

Olay bugün akşam saatlerinde Mehterçeşme Mahallesi Gaziler Parkı'nda meydana geldi. Annesi ve 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Pınar Bakırcı, 23 Nisan'daki 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından parka kurdukları çadırda kalmaya başladı.

Tartışma Silahlı Saldırıya Dönüştü

Bakırcı'nın bir süredir ayrı yaşadığı eşi Turgut Bakırcı, konuşmak için parka geldi. Çift arasında başlayan tartışmanın büyümesi üzerine Turgut Bakırcı, yanındaki silah ile eşi Pınar Bakırcı ve baldızı Arzu Kaygusuz'a ateş açtı. Kurşunların hedefi olan kadınlar kanlar içerisinde yerde kalırken, şüpheli olay yerinden kaçmaya başladı.

Çevredekilerin Müdahalesi ve Polis Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgede polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Parktaki vatandaşlar, kaçmaya çalışan Turgut Bakırcı'yı yakaladı.Olay yerine polis gelene kadar çevredekiler tarafından darbedilen şüpheli, daha sonra polise teslim edildi. Yaralanan Pınar Bakırcı ve Arzu Kaygusuz, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polisin incelemesinde, Pınar Bakırcı'ya 2, Arzu Kaygusuz'a ise 1 mermi isabet ettiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.