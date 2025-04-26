Bayraktar TB3, TCG Anadolu'da ilk otonom kalkış-iniş uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi
Bayraktar TB3 SİHA, Deniz Kuvvetleri Komutanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı'nın katılımıyla TCG Anadolu gemisinde test uçuşlarını başarıyla gerçekleştirdi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 16:48, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 16:51
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bayraktar TB3 silahlı insansız hava aracının (SİHA), TCG Anadolu gemisinden Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri'ni başarıyla gerçekleştirdiğini bildirdi.
Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda,
22-25 Nisan tarihleri arasında, TCG Anadolu gemisinde, Bayraktar TB3 SİHA'nın Kısa Pistli Gemiden Tam Otonom Kalkış-İniş Testleri başarıyla gerçekleşti. 25 Nisan'da gerçekleştirilen testlere Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı.
Test Anına İlişkin Görüntüler
Paylaşımda, test anına ilişkin görüntüler de yer aldı.