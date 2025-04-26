İstanbul'da Yarı Maraton: Hangi yollar trafiğe kapatılacak?

İstanbul'da yarın koşulacak yarı maraton etkinliği dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. Fatih ve Beyoğlu ilçelerinde bazı yollar 04.30 ile 13.30 saatleri arasında trafiğe kapalı olacak. Balat güzergahı saat 11.05'ten itibaren kademeli olarak trafiğe açılmaya başlanacak. 21K ve 10K kategorilerinde toplam 18 bin kişinin kayıt yaptırdığı yarı maraton nedeniyle toplu ulaşımda da düzenlemeye gidildi.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı Düzenlemesi

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda 07.00-13.30 saatleri arasında seferler, Sirkeci-Bağcılar istasyonları arasında yapılacak.

Maraton Nedeniyle Trafiğe Kapalı Güzergahlar

Kennedy Caddesi (Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı)

(Yenikapı-Kumkapı-Sarayburnu-Cankurtaran-Sirkeci-Ahırkapı güzergahı) Ferruh Kayha Sokak (Çatladıkapı)

(Çatladıkapı) Galata Köprüsü

Kemeraltı Caddesi (Karaköy)

(Karaköy) Ragıp Gümüşpala Caddesi (Eminönü-Unkapanı)

(Eminönü-Unkapanı) Abdülezelpaşa Caddesi (Cibali-Balat)

(Cibali-Balat) Atatürk Köprüsü (Cibali)

(Cibali) Ayvansaray Caddesi (Balat-Ayvansaray)

(Balat-Ayvansaray) Savaklar Caddesi

Ayvansaray Kavşağı ve çevresindeki sokaklar (Ayvansaray)

(Ayvansaray) Mürselaşa Caddesi ve çevresi (Balat)

(Balat) Kadir Has Caddesi ve bağlantı yolları (Cibali)

(Cibali) Yavuz Sinan Camii Sokak (Unkapanı)

(Unkapanı) Küçükpazar ve Eminönü çevresindeki cadde ve sokaklar

Ankara Caddesi

Arpacılar Caddesi

Sirkeci İstasyon Caddesi (Sirkeci)

(Sirkeci) Gülhane Parkı Sahil Girişi (Sarayburnu)

(Sarayburnu) Ahırkapı Caddesi (Cankurtaran)

(Cankurtaran) Kumkapı çevresi sokaklar

Namık Kemal Caddesi (Yenikapı)



