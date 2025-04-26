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Çelik: Depremler gündemimiz, Özel'in sözleri zehirli

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul depremleri gündemindeyken CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sert tepki gösterdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 17:25, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 17:26
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Çelik: Depremler gündemimiz, Özel'in sözleri zehirli

AK Parti Sözcüsü Çelik, sosyal medya hesabından İstanbul'daki depremlerin tek gündem maddeleri olduğunu belirterek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Çelik'in Açıklamaları

Çelik, açıklamasında şunları kaydetti; İstanbul'umuzda meydana gelen depremler sebebiyle tek gündemimiz vatandaşlarımızın yanında olmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir. Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel'in yalan siyasetinde geldiği nokta, hakettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır.

Özgür Özel, iddiaların hiçbirine cevap verememiştir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap verememiştir. Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır. Özgür Özel'in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel'dir.Özgür Özel'in her açıklaması Türkiye'nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel'in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka birşey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.

Özgür Özel CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir

Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir. Gazze'de ve tüm Filistin'de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel'in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur. Özgür Özel CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur.

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