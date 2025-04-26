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Bakan Memişoğlu açıkladı... Deprem nedeniyle hastanelerde 32 yaralı var

Sağlık Bakanı Memişoğlu, İstanbul'daki depremde direkt yaralanma olmadığını açıkladı. Bakan Memişoğlu, deprem sonrası sağlık hizmetlerinin durumu hakkında bilgi verdi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 18:17, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 18:18
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Bakan Memişoğlu açıkladı... Deprem nedeniyle hastanelerde 32 yaralı var

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul'da meydana gelen **6,2 büyüklüğündeki deprem**in direkt etkisiyle herhangi bir vatandaşın yaralanmadığını belirterek, "Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri de başka şehirlerimizdeler. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok" dedi.

Deprem Sonrası Yaralıların Durumu

Bakan Memişoğlu, Edirne'de bir otelde düzenlenen Balkan Ülkeleri Sağlık İş Forumu'nun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. İstanbul'da meydana gelen depremin ardından yaralanan vatandaşların son durumlarının sorulması üzerine Bakan Memişoğlu, hastanelerde depremin direkt etkisiyle herhangi bir vatandaşın yaralanmadığını belirterek, "Deprem esnasında ve sonrasında korku ve panikle uzaklaşmaya çalışan vatandaşlarımızın yaralanmaları oldu. Şu anda hastanelerimizde 32 yaralımız var. Bunların 28'i İstanbul'da, diğerleri de başka şehirlerimizdeler. Durumları iyi, hayati tehlikeleri yok. Özellikle ortopedik dediğimiz travmaya bağlı yaralılar var" cevabını verdi.

Deprem Öncesi Hazırlıkların Önemi

Bizler deprem öncesinde hazırlıklı olmamız gerekiyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurt içi ve yurt dışından deprem bölgesine giden vatandaşların şaşırdıklarını kaydeden Bakan Memişoğlu, "Bütün binalar neredeyse yenilenmiş. Şu anda sağlık hizmeti deprem bölgesinde altyapı ve yatak kapasitesi olarak deprem öncesinden daha iyi. Çok acı bir şey var, 52 bin canı geri getiremeyiz. Bizler, deprem öncesinde hazırlıklı olmamız gerekiyor" diye konuştu.

Acil Durum Müdahaleleri

Helikopterlerimiz hiç kimseden talimat almadan sıfırıncı saniyede havalandı. İstanbul'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul'daki ambulansların hiçbir talimat verilmeden direkt olarak sahaya çıktığına değinen Bakan Memişoğlu, "Helikopterlerimiz hiç kimseden talimat almadan sıfırıncı saniyede havalandı. Hastanelerimizi bölgesel olarak Türkiye'deki diğer hastanelerle eşleştirmiş durumdayız. Aynı zamanda aile hekimliklerini, eczanelerimizi dahi planlamış durumdayız. 10 adet büyük hastanemizin deprem esnasında 12 saat kendi kendine yetebilmesi için bir planlama ve hazırlık içindeyiz.

Hazırlık Yapmanın Gerekliliği

Herkes hazırlık yapması gerekiyor. Sağlık Bakanlığı tarafından olası Marmara Depremi'ne karşı gerçekleştirilen tatbikatın sorulması üzerine Memişoğlu, "İstanbul haricindeki 16 ilde şu anda oradaki doktor arkadaşlarımız, yönetici arkadaşlarımız bu hastanelere gelerek, deprem esnasında hangi yoldan nereye geleceklerini bilmesi için insanlara da öğretmeye başlıyor. Herkesin bu hazırlığı yapması gerekiyor. Her bir vatandaşımızın yapması gerekiyor çünkü can değerli geri gelmiyor. Deprem esnasında kendi canımızı nasıl kurtaracağız diye hep beraber düşünmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Eylem Planları ve Sağlık Turizmi

Biz eylem planımızı izolatörlü hastanelerimizle ve altyapımızla dünyaya gösteriyoruz. Bir gazetecinin meydana gelebilecek afetlerden dolayı sağlık turizminin olumsuz etkilenmemesi amacıyla bakanlık olarak devreye alınabilecek eylem planının olup olmadığını sorması üzerine Bakan Memişoğlu, "Biz eylem planımızı izolatörlü hastanelerimizle ve altyapımızla dünyaya gösteriyoruz. Sağlık turizmi denince sadece İstanbul akla gelmemeli. Edirne, Antalya, Nevşehir, Diyarbakır, Rize, Trabzon, Iğdır, Van, Şırnak ve Hatay en az İstanbul kadar iddialı. Türkiye'nin her yerinde sağlık hizmetini en iyi şekilde sunan altyapımız ve insan gücümüz var. Biz özellikle sağlık turizmini lokomotif sektörlerden bir tanesi olarak görüyoruz. Hepsinin binaları ve altyapısı da yeni ve insan gücü de iyi" dedi.

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