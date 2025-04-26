THY uçaklarında internet hizmeti başlıyor

Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
1 Mayıs ve 19 Mayıs'ta Raylı Sistemler Ücretsiz
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Bir SMA İlacı Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
Otelde kamerayı kapatan koruma da gözaltına alındı
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TÜİK Açıkladı: Yaşlı Nüfus Oranı Hızla Artıyor
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
TBMM'de Seçim Hazırlıkları: Kurtulmuş Yeniden Aday
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Valilikten Gözaltı Açıklaması: Kadın Denildi, Erkek Çıktı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Kamuda Genel Kurullar Tamamlandı
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
Bakan Tekin: Türkiye-Türkmenistan Eğitim İlişkileri Güçleniyor
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
İstanbul'da Artçı Sarsıntı: Vali Gül'den açıklama
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Kurum: 81 ilde yeni sosyal konut kampanyası yapacağız
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Bakan Fidan'dan Yeni Büyükelçilik Atamaları
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Prof. Dr. Görür: Ayağı Deniz Suyuna Değmemiş Konuşuyor
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Türkiye Ekonomisine IMF'den Olumlu Not
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Bakanlık Açıkladı: Türkiye'de Yerli Sıtma Vakası Görülmüyor
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Yumurta Fiyatları Düşüşe Geçti: Üretici Fiyatı 3,5 TL'ye Düştü
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
Bakan Şimşek: KKM'den çıkış kesintisiz sürüyor
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
AYM Başkanı: Bireysel Başvuru Hak ve Özgürlüklerin Teminatıdır
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
DMM'den 'Kaset ve Şantaj' İddialarına Yalanlama
Ana sayfaHaberler Teknoloji

THY uçaklarında internet hizmeti başlıyor

TÜRKSAT Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, uydu üzerinden sağladıkları uçak içi internet hizmetiyle yolcuların gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebileceğini belirterek, "Bu yıl içerisinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz, daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 18:35, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 18:37
Yazdır
THY uçaklarında internet hizmeti başlıyor

TÜRKSAT'tan yapılan açıklamaya göre, Atalay, Ankara Medipol Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ile Yönetişim Bilişim Sistemleri Enstitüsünün ortaklaşa düzenlediği 9. Ulusal Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Zirvesi'ne katıldı.

Teknolojideki Büyük İlerleme

Atalay, burada yaptığı konuşmada, teknolojinin son 40 yılda gösterdiği büyük ilerlemeye dikkati çekerek, "40 yıl önce bulunduğumuz yeri tahayyül bile edemezdik, bugünse 40 yıl sonrasını öngörmek imkansız hale geldi. Artık büyük veri var ve onu işleyebilecek işlemci gücüne de sahibiz. Küresel veri büyüklüğü her 1,5 yılda bir insanlık tarihi boyunca üretilen bilgiyi ikiye katlıyor. Bugün dünyada 178 zettabayt veri üretilmiş durumda. Bu veriler hem servet hem de doğru yönetilmediğinde büyük bir derttir." değerlendirmesinde bulundu.

Verinin Değeri ve Yapay Zeka

Verinin bugün altın ve petrolden daha değerli olduğunu vurgulayan Atalay, yapay zekanın insan zekasının işlem kapasitesine yaklaşmasının 2050 yılı civarında gerçekleşmesinin öngörüldüğünü bildirdi.Atalay, Türk mühendislerinin dünya çapında yeteneklere sahip olduğuna dikkati çekerek, "Dünyanın en iyi mühendislerine sahibiz. Tek ihtiyacımız disiplin. Daha fazla çalışarak çok daha başarılı olabilirsiniz, olmalısınız." mesajını verdi.

Uçaklara İnternet Projesi

Kurumun devam eden projelerine ilişkin de bilgi veren Atalay, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Türksat 6A uydusunun yakın zamanda hizmete alındığını ve bu projeyle Türkiye'nin kendi haberleşme uydusunu üretebilen sayılı ülkeler arasına girdiğini hatırlattı.Atalay, uçak içi internet projelerine ilişkin de şu ifadeleri kullandı:"Türk Hava Yolları işbirliğiyle uçaklarda kesintisiz ve yüksek hızlı internet hizmeti sunulmasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Uydu üzerinden sağladığımız uçak içi internet hizmetiyle yolcular, gökyüzünde de dünyayla bağlantılarını sürdürebilecek. Bu alanda sunduğumuz çözümler hem teknolojik hem de milli bir kazanımdır. Bu yıl içinde AJet uçaklarında hizmete girmesini planlıyoruz. Daha sonra da tüm THY uçaklarına bu hizmeti sağlayacağız."

"e-Devlet Kapısı Altyapısını İhraç Edeceğiz"

Atalay, TÜRKSAT'ın sadece Türkiye için değil, dost ve kardeş ülkeler için de dijital altyapılar ürettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:"e-Devlet Kapısı artık bir ürün haline geldi. Bu altyapıyı her parasını veren ülkeye satmayacağız, sadece dost ve kardeş ülkelere ihraç edeceğiz. Bu vizyonun 2 önemli sonucu olacak, e-Devlet sistemine akıl katmak ve deneyimimizi ihtiyaç duyan ülkelere taşımak. Şu anda KKTC'de uyguluyoruz. Türkiye ve KKTC'de edindiğimiz deneyimi, ihtiyaç duyulan dost ülkelere ihraç edeceğiz. Her isteyen değil, güven esasına dayalı ülkelerle paylaşacağız."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber