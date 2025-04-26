Bakan Şimşek: Türkiye'ye yatırımcı ilgisi çok yoğun!

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ABD'de gerçekleştirdikleri görüşmelerde Türkiye'ye olan ilginin çok yoğun olduğunu belirtti.

Şimşek, 60'tan fazla toplantı yaptıklarını ve bu toplantılarda 2 binden fazla yatırımcı, kalkınma bankaları ve kredi derecelendirme kuruluşları gibi birçok kurumla görüştüklerini ifade etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, **"IMF-Dünya Bankası Bahar toplantıları için bulunduğumuz ABD'de bir haftada 60'tan fazla toplantı yaptık."** şeklinde bir açıklama yaptı.

Görüşülen Kurum ve Kuruluşlar

2.000'den fazla yatırımcı

Çok taraflı kalkınma bankaları

Kredi derecelendirme kuruluşları

G20, IMFC ve IMF ülke grubu toplantıları

İkili görüşmeler

ABD'li teknoloji şirketleri

Düşünce kuruluşları

STK'lar

Toplantıların Özeti

Türkiye'ye ilgi çok yoğun!Ekonomi programımız yakından takip ediliyor. Uzun vadeli yatırım fırsatları soruluyor.