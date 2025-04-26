Marmaris Belediyesi'ne ihale incelemesi başlatıldı

Muğla'da CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yaptığı araç ve iş makinesi kiralama ihalesi ile ilgili inceleme başlatıldı.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından yapılan araç ve iş makinesi kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.

Bu kapsamda savcılık kararıyla ihale ile ilgili evraklar belediyeden alınarak bilirkişiye gönderildi.

Olayla ilgili bilirkişi incelemesi devam ediyor.



