Marmaris Belediyesi'ne ihale incelemesi başlatıldı
Marmaris Belediyesi'nin araç ve iş makinesi kiralama ihalesi usulsüzlük iddialarıyla incelemeye alındı, evraklar bilirkişiye gönderildi.
Kaynak : TRT
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 19:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 19:59
Muğla'da CHP'li Marmaris Belediyesi'nin yaptığı araç ve iş makinesi kiralama ihalesi ile ilgili inceleme başlatıldı.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP'li Marmaris Belediyesi tarafından yapılan araç ve iş makinesi kiralama ihalesinde usulsüzlük yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlattı.
Bu kapsamda savcılık kararıyla ihale ile ilgili evraklar belediyeden alınarak bilirkişiye gönderildi.
Olayla ilgili bilirkişi incelemesi devam ediyor.