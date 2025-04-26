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3 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi!

FIFA, mali sorunlar yaşayan 5 Türk kulübüne transfer yasağı koydu. Hangi takımlar bu yasaktan etkilendi? Ayrıntılar burada.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 20:21, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 20:22
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3 Süper Lig kulübüne transfer yasağı geldi!

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), bazı Türk futbol takımlarına transfer yasağı getirdi. FIFA'nın internet sitesindeki transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre, 5 kulübün transfer tahtası 22 Nisan'dan sonra kapatıldı.

Transfer Yasağı Alan Kulüpler

  • Trendol Süper Lig ekiplerinden ikas Eyüpspor'a 3 dönem transfer yasağı verildi.
  • Corendon Alanyaspor ve Onvo Antalyaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı uygulandı.
  • Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor'a da mali anlaşmazlıklar ortadan kaldırılıncaya kadar transfer yasağı getirildi.
  • Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor'a da 3 dönem transfer yasağı verildi.


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