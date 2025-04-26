Van'da bir haftada 105 araç trafikten men edildi
Van'da yapılan trafik denetimleri sonucunda, 17 bin 330 araç kontrol edildi ve çeşitli ihlaller nedeniyle 105 araç trafikten men edildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 20:45, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 20:48
Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.
Valilikten Yapılan Açıklama
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.
Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.
Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.