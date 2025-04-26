Van'da bir haftada 105 araç trafikten men edildi

Van'da, jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde 105 araç trafikten yasaklandı.

Valilikten Yapılan Açıklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 21-27 Nisan'da 1855 yol kullanıcısına trafik güvenliği eğitimi verildi.

Aynı dönemde yapılan denetimlerde 17 bin 330 araç kontrol edildi, 565 sürücüye 1 milyon 812 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde 105 araç trafikten menedildi.