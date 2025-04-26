Adana'da klima ustası üçüncü kattan düştü
Adana'da klima ustası Halil Balcı, montaj sırasında dengesini kaybederek düştü. Hayati tehlikesi bulunmayan Balcı, hastanede tedavi ediliyor.
Kaynak : DHA
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 20:58, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 20:59
Adana'da klima ustası Halil Balcı, 24 Nisan'da, Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan üç katlı binanın son katındaki daireye klima montajına gitti.
İddiaya göre, daire içindeki montajı bitiren Balcı, dış üniteyi monte etmek isterken dengesini kaybedip düştü.
Hayati Tehlikesi Bulunmuyor
Mahallelinin ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Balcı'nın tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.