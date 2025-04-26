CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'ten 'bavul' açıklaması

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan ve büyükşehir belediye başkanlığı görevinden uzaklaştırılan CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı **Ekrem İmamoğlu**'nun medyaya yansıyan otel görüşmesi ve bu sırada taşınan bavul görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Çelik, "İki gündür sosyal medyada ve bazı yandaş kanallarda servis edilen bir görüntüyle ilgili açıklama yapma ihtiyacı duyduk. Ne oluyor iki gündür. Bir kamera kapatma görüntüsü üzerinden ve valizlerin taşınma görüntüsü üzerinden bir algı yönetiliyor iftiralar ortaya atılıyor, karalama kampanyalarıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın **Ekrem İmamoğlu** yıpratılmaya çalışılıyor" ifadelerini kullandı.

Servis edilen görüntülerden sonra güvenlik ekibi kameraları kapatma ihtiyacı duydu

CHP İstanbul İl Başkanı, İmamoğlu'nun toplantı yaptığı odadaki kameranın kapatılmasına ilişkin şunları söyledi: "Türkiye kamuoyu çok iyi hatırlayacaktır. 2019 yılında iki seçim arasında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın **Ekrem İmamoğlu** bir gazeteciyle bir otelde görüşme yapmıştı. Ve o görüntüler kamuoyuna servis edilmişti. Yine Türkiye kamuoyu çok yakın zamandan hatırlayacaktır bir karlı İstanbul gününde Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın **Ekrem İmamoğlu** bir balıkçıda yemek yemişti ve o görüntülerde kamuoyuna servis edilmişti. Bu görüntülerin kamuoyuna servis edilmesinin sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayımız Sayın **Ekrem İmamoğlu**'nun güvenlik ekibi, kendisinin toplantı yaptığı alanlarda ama bütün alanlarda değil sadece toplantılarını yaptığı alanlarda kameraları kapatma ihtiyacı duydu."

İmamoğlu'nun özel koruma kararı var

Çelik, İmamoğlu'nun otele giriş yaptığı sırada taşınan bavullarla ilgili ise şöyle konuştu: "Bakın valizler burada. Bu valizlerin içerisinde ne var? Bu valizlerin içerisinde şu şekilde gördüğünüz gibi sinyal kesiciler var. Bu sinyal kesicilerin taşındığına gözümle tanıklık da ettim çeşitli toplantılarda. Bu sinyal kesiciler niçin bu valizlerin içerisinde taşınıyor? Şunun için. Bunların belli bir ağırlığı var. Elde taşımak çok zor. 20-25 kilo ağırlığında elde taşımak çok zor olduğu için güvenlik ekipleri bu sinyal kesicileri valizlerle taşıyor. Efendim **Ekrem İmamoğlu** neden sinyal kesici kullanıyor. Gizli toplantılar mı yapıyor? **Ekrem İmamoğlu** niçin sinyal kesici kullanıyor? Bir kere Sayın **Ekrem İmamoğlu**'nun özel koruma kararı var. İçişleri Bakanlığı tarafından koruma kararı ve kendisine tahsis edilmiş dört polis koruması var.

Tehdit alan bir isim tabii ki bu cihazları kullanabilir

Yine kamuoyu hatırlayacaktır. **Ekrem İmamoğlu** hakkında bir suikast girişimini televizyonlar günlerce konuşmadı mı? Bir terör örgütünü **Ekrem İmamoğlu**'na bir suikast girişimi gerçekleştirmek istediğini televizyonlar günlerce tartışmadı mı? Yani bu kadar Türkiye'nin gözünün önünde olan, sahillerdeki kamu arazilerinin üzerine rant elde etmek için yapılmış alanları yıktıran bir isim, terör tehdidi alan bir isim, tabii ki sinyal kesici cihazlar kullanabilir. Hem onun hayatının güvenliğini sağlanması için hem onunla birlikte aynı anlamda bulunan insanların hayatının güvenliğinin sağlanabilmesi için güvenlik ekibi tarafından jammer cihazı denen bu sinyal kesiciler kullanılmıştır. O valizlerin içerisinde olan bu sinyal kesicilerdir."