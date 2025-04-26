İzmir-Ankara hızlı tren inşaatında kaza: 9 işçi yaralandı
İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatında Alaşehir'de viyadük çalışmaları sırasında zemin çöktü. 9 işçi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 22:13, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 22:14
İzmir-Ankara hızlı tren hattı inşaatının Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay mevkiindeki viyadük çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında 9 işçi yaralandı.
İş Kazasının Detayları
Kaza, saat 17.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Gümüşçay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Alaşehir Gümüşçay Mahallesi mevkiinde demir yolu viyadük inşaatında demir döşeme çalışmaları esnasında demir döşeli zemin çöktü. Olayda 9 işçi yaralandı. Olay yerine çok sayıda jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından ilçede bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Soruşturma Süreci
Jandarmanın olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.