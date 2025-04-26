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İstanbul'daki tüm okullarda Pazartesi günü ilk ders: Afet eğitimi

28 Nisan Pazartesi günü İstanbul'daki tüm okullarda ilk ders, 'Afet Farkındalık Eğitimi' olarak işlenecek. Öğrencilere afetlerde doğru davranışlar öğretilecek.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Nisan 2025 22:40, Son Güncelleme : 26 Nisan 2025 22:41
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İstanbul'daki tüm okullarda Pazartesi günü ilk ders: Afet eğitimi

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 28 Nisan Pazartesi günü, kent genelindeki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin **"Afet Farkındalık Eğitimi"** olarak işlenmesine karar verdi.

Afet Farkındalık Eğitimi ve İçeriği

Müdürlükten yapılan açıklamada, eğitim kapsamında öğrencilere deprem ve diğer afetlerde doğru davranış biçimleri anlatılacak, **"çök-kapan-tutun"** uygulaması, afet ve acil durum çantası hazırlığı, toplanma alanlarının önemi gibi temel bilgiler paylaşılacak.

Murat Mücahit Yentür'ün Açıklamaları

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, afetlere karşı hazırlığın önemine dikkat çekti. Yentür, 28 Nisan Pazartesi günü kentteki tüm resmi ve özel okullarda ilk dersin **"Afet Farkındalığı Eğitimi"** olarak belirlediklerini aktararak, "Buradaki temel amacımız, meydana gelebilecek afetlerle ilgili olarak en önemli hususun eğitim olduğunu vurgulamak. Bilinçlendirme çalışmalarıyla hem afet risklerini azaltmayı hem de afetlere karşı hazırlıklı bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Eğitim ve öğretim sürecimizin doğal bir parçası olarak afet bilincini sürekli canlı tutuyoruz. Pazartesi günü öğretmenlerimizle birlikte çocuklarımızın afet öncesi, anı ve sonrasında alınabilecek önlemleri öğrenmelerini sağlayacak bir farkındalık çalışması yapacağız." ifadelerini kullandı.

Afet Bilincinin Yaygınlaştırılması

Afet bilincinin sadece öğrencilerle sınırlı kalmayacağını belirten Yentür, şunları kaydetti:"Bundan sonraki süreçte yıl sonuna kadar tüm Okul Aile Birliği başkanlarımızı ve yönetim kurulu üyelerimizi, Milli Eğitim Bakanlığımızın Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan **'Afet Farkındalığı Eğitimi'** modülüne dahil edeceğiz. 16 saatlik bu sertifikalı programla ailelerimizi de afetlere karşı daha bilinçli hale getirmeyi amaçlıyoruz. Eğitim camiası olarak, afet gibi olağanüstü durumlarda her zaman tek yürek olmayı başaran güçlü bir aile olduğumuzu unutmadan çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz."

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