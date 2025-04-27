Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin AR-GE harcamalarının son 10 yılda ciddi bir artış göstererek 16 milyar dolara ulaştığını söyledi. Halihazırda 106 teknoparkta 118 bin 500 kişinin istihdam edildiğine dikkat çeken Kaçır, **"Tamamlanan proje sayısı 64 bin 876'ya, patent başvuru sayısı 4 bin 257'ye, tescilli patent sayısı 2 bin 133'e ulaştı. AR-GE ve Tasarım Merkezlerinde tamamlanan projelerin sayısı 81 bin 42'ye, patent başvuruları 26 bin 938'e, tescilli patent sayısı 4 bin 642'ye ulaşarak bu alanda önemli bir gelişme kaydedilmiştir"** dedi.

Türkiye'nin Patent Başvurularındaki Yükselişi

Kacır, Türkiye'nin en fazla yerli patent başvuru sıralamasında dünyada 12'nci, Uluslararası Patent Başvurusu yapan ülkeler sıralamasında ise 15'inci sırada yer aldığını belirtirken, **"22 yıl önce yalnızca 414 olan yıllık yerli patent başvuru sayısında rekor kırılarak, 2024 yılında 10 bin 186 adede ulaşıldı"** diye konuştu.