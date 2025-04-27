Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege (Muğla kıyıları hariç), Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinin (Tunceli hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Göller Yöresi, Uşak ve Afyonkarahisar'ın güneyi, Bolu ve Kastamonu, Çankırı'nın batı, Ankara ve Çorum'un kuzey ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. İşte 27 Nisan 2025 Pazar gününe ilişkin bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-70 km/saat) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, 21°C EDİRNE: Parçalı ve çok bulutlu, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, 20°C İSTANBUL: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı, 17°C

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Muğla hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor, 23°C İZMİR: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 24°C MANİSA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 26°C

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Göller Yöresinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA: Parçalı ve çok bulutlu, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, 25°C ANTALYA: Parçalı ve çok bulutlu, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, 21°C BURDUR: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor, 20°C

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ankara'nın kuzey, Çankırı'nın batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 20°C ÇANKIRI: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor, 21°C ESKİŞEHİR: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Bolu ve Kastamonu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor, 21°C DÜZCE: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 20°C SİNOP: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çorum'un kuzey ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 23°C RİZE: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 16°C KARS: Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, 15°C MALATYA: Parçalı ve çok bulutlu, 23°C

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.