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Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor

TBMM Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezi düzenlemeleri görüşülecek. Asılsız ihbarlara karşı caydırıcı cezalar gündemde.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 07:51, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 07:52
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Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada yoğun mesai sürecek. Meclis Genel Kurulu'nda, **112 Acil Çağrı Merkezine** yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek. Düzenleme ile asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilmesi hedefleniyor. Teklife göre çağrı merkezini gereksiz meşgul edenlere **bin 500 lira** idari para cezası verilecek.

112'ye Asılsız Çağrı ve İhbarların Önlenmesi

**112'ye** asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilecek, idari para cezaları artırılacak.

Acil Çağrı Merkezine Yönelik Düzenlemeler

Meclis Genel Kurulu'nda, **112 Acil Çağrı Merkezine** yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi görüşülecek.Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara cezalar artacak. Bu kişilere **1500 lira** idari para cezası verilecek.Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Buna neden olanlara da **15 bin lira** idari para cezası uygulanacak.

Komisyonların Yoğun Gündemi

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek.

Dışişleri ve Yapay Zeka Araştırma Komisyonları

  • Dışişleri Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Uluslararası anlaşmaların onaylanmasına ilişkin **6 kanun teklifi** ele alınacak.
  • Yapay Zeka Araştırma Komisyonu da aynı gün bir toplantı yapacak. Komisyon, **İletişim Başkanlığı ve Anadolu Ajansı'nın** sunumunu dinleyecek.


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