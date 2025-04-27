Erdek'te Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı

Balıkesir'in Erdek ilçesinde traktörden dökülen yağ nedeniyle meydana gelen motosiklet kazasında iki kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, olay Erdek İlçe Mezarlığı önünde meydana geldi. Bandırma'dan Erdek yönüne seyir halinde olan 10 AHC 345 plakalı traktör, şaft arızası nedeniyle yol üzerinde arıza yaptı ve bu sırada yola yağ döküldü. Aynı güzergahta ilerleyen 59 AJV 211 plakalı motosikletin sürücüsü Emir S., yola dökülen yağ nedeniyle motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Olay Yerinde İlk Müdahale ve Sağlık Durumu

Yaşanan kazada motosiklet sürücüsü Emir S. ile arka koltukta yolcu olarak bulunan Eray P. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Erdek Neyyire Sıtkı Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazanın Ardından Alınan Önlemler

Kazanın ardından polis ekipleri, yol güvenliğini sağlamak için bölgede önlem alırken, belediye ekipleri de yola dökülen yağı temizlemek amacıyla kumlama çalışması gerçekleştirdi. Trafik kısa sürede kontrollü şekilde normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.