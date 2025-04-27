Zabıta göz açtırmadı! Bursa sahillerine operasyon

Bursa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Mudanya sahilde yaz sezonu öncesi seyyar satıcılara göz açtırmadı. Yaya kaldırımını işgal eden ve seyyar tezgah açanlara imkan vermeyen ekipler, polis desteğiyle sık sık operasyon gerçekleştirdi.

İşportada midyeden kıyafete, oyuncaktan meyveye kadar birçok satıcıyı sahilden kaldıran zabıta ekiplerine direnenler oldu.

60 polis ve zabıtanın katıldığı operasyonda 12 tezgaha el konulurken, yaya kaldırımını işgal edenlere idari yaptırım uygulandı. Seyyar satıcılar için de tespit tutanağı düzenlenip encümene sevk kararı alındı. Bu kişilere yaklaşık 3 bin lira da pazar cezası kesildi.

DEVRE POLİS GİRDİ

Büyükşehir ekipleri, Mudanya, Güzelyalı, Gemlik, Kumla, Kurşunlu gibi sahil bandında seyyar satıcıları izin verilmeyeceğini ifade ederken, zabıtaya zorluk çıkaran iki kişi ise polislerce sakinleştirildi.

Oyuncak satan bir kadın da ekiplere tepki gösterirken yarın yine geleceğini söyledi.