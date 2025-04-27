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Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı

Bakan Yerlikaya, hız ihlalleri nedeniyle yapılan işlemleri açıkladı. Ocak-Nisan arasında 2 milyon işlem gerçekleştirildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 10:50, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 10:51
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Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı

Bakan Yerlikaya, 1 Ocak-24 Nisan tarihleri arasında hız ihlali yapanlara 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını açıkladı. 17-24 Nisan tarihlerinde ise denetlenen 3 milyon 641 bin 525 araçtan 524 bin 100 araç ve sürücüye işlem yapıldığını duyurdu.

Trafik Kazalarındaki İlk Neden: Aşırı Hız

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, aşırı hızın trafik kazalarına yol açan nedenler arasında ilk sırada yer aldığına dikkati çekti. Trafik ekiplerince 1 Ocak-24 Nisan tarihlerinde hız ihlali ile ilgili 2 milyon 126 bin 384 işlem yapıldığını aktaran Yerlikaya, ayrıca Elektronik Denetleme Sistemleri'nden 1 milyon 992 bin 787 işlem uygulandığını vurguladı.

Hız Sınırlarını Aşmanın Tehlikeleri

Araç kullanırken hız sınırlarını aşmanın tehlikelerine işaret eden Yerlikaya, "Unutmayalım, hız kazandırmaz, hayatımızdan çalar. Önceliğimiz hız değil, güvenlik olsun." ifadelerini kullandı.

17-24 Nisan Trafik Denetimleri

Bakan Yerlikaya, 17-24 Nisan'da gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin verileri de paylaştı. Emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 3 milyon 641 bin 525 aracın denetlendiğini belirten Yerlikaya, şunları kaydetti:

  • Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 52 sürücüye işlem yapıldı.
  • Hız ihlalinde bulunan 162 bin 64 araç ve sürücüye işlem yapıldı.
  • Periyodik muayenesi yaptırılmamış 29 bin 68 araç ve sürücüye işlem yapıldı.
  • Emniyet kemeri kullanmayan 26 bin 672 araç ve sürücüye işlem yapıldı.
  • Sürücü belgesiz araç kullanan 17 bin 773 araç ve sürücüye işlem yapıldı.
  • Zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 879 araç ve sürücüye işlem yapıldı.

Böylece diğer işlemlerle birlikte toplamda 524 bin 100 araca/sürücüye işlem yapıldı.

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