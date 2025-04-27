Sağlık Turizminde Dijital Kimlik Dönemi Başlıyor

Sağlık Bakanlığı, sağlık turizminde kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçmek amacıyla, kişilerin sağlık hizmetine başvurduğu andan itibaren tüm süreçlerinin izleneceği dijital kimlik uygulamasını hayata geçirecek. 5 kıtada açılacak irtibat ofisleri, yabancı hastalara doğrudan ulaşarak sağlık hizmetlerine güvenli erişimlerini sağlayacak.

USHAŞ ve Türkiye'nin Sağlık Turizmi Hedefleri

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Behlül Ünver, Edirne'de düzenlenen Balkan Sağlık İş Forumu'nda, basın mensuplarına Türkiye'nin sağlık turizmi hedefleri ve bu konuda atılacak yeni adımlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tanıtım Faaliyetleri ve Dijital Sistemler

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı arasında yürütülen işbirliği sayesinde, tanıtım faaliyetlerinin artık daha merkezi ve organize bir şekilde yürüyeceğini vurgulayan Ünver, "USHAŞ olarak HealthTürkiye platformu üzerinden, Türkiye'nin sağlık hizmetlerini küresel ölçekte tanıtacağız. Kültür ve Turizm Bakanlığının yurtdışı tanıtım ağını ve Ticaret Bakanlığının destek mekanizmalarını da kullanacağız. Bu ortaklık, sağlık turizmi için tarihi bir sıçrama anlamına geliyor" dedi.

Dijital Kimlik ve Karekod Uygulaması

"Sağlık turistleri için bir tür dijital kimlik oluşturacağız. Sağlık hizmetine başvurduğu andan itibaren tüm süreçler bu kodla izlenebilecek. Böylece hem hasta güvenliği sağlanacak hem de sağlık turizmindeki kayıt dışı faaliyetlerin önüne geçilecek. Ayrıca ülkeden ayrıldıktan sonra da bu kişilere ulaşıp hizmet sonrası memnuniyetlerini ölçeceğiz."Ünver, turistlerin sağlık hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması bakımından hayata geçirilecek olan önemli bir düzenlemenin de karekod sistemi olacağını açıkladı. "Türkiye'de sağlık hizmeti almak üzere gelen yabancılar, konakladıkları otellerde odalarına yerleştirilecek, karekodları okutarak 'HealthTürkiye' portalına yönlendirilecek. Burada hangi hastanelerden hangi hizmetleri alabileceklerini, ücretlendirme bilgilerini ve haklarını öğrenebilecekler. Ayrıca şikayetlerini veya memnuniyetlerini anında bildirebilecekler" diye konuştu.

Hizmet Kalitesinin Korunması ve Yeni Regülasyonlar

Bu uygulamanın hem hizmet kalitesini yükselteceğini hem de olası yanlış yönlendirmeleri ve mağduriyetleri ortadan kaldıracağını vurgulayan Ünver, sağlık turizminde yaşanan hızlı büyümeye rağmen kalite standartlarının korunması için de önemli adımların atılacağını söyledi.Yeni dönemde sağlık turizmi hizmet sağlayıcıları için daha sıkı regülasyonlar ve denetim mekanizmaları getirileceğini ifade eden Ünver, komplikasyon sigortası zorunluluğu, akreditasyon belgelerinin yenilenmesi ve hasta memnuniyet kriterlerinin sıkı takibi gibi uygulamaların hayata geçirileceğini, Türkiye'nin sadece uygun fiyatla değil üstün hizmet kalitesiyle de anılacağını, sektörde merdiven altı faaliyetlere asla izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

5 Kıtada İrtibat Ofisi Kurulacak

Ünver, Türkiye'nin sağlık turizmi stratejisinin sadece ülke içinde değil, yurtdışında da aktif olacağını belirterek, Balkanlar, Orta Asya, Afrika ve Avrupa başta olmak üzere, 5 kıtada birçok bölgede irtibat ofisleri ve Türk hastaneleri kurmayı planladıklarını aktardı.Gazze ve Kuzey Irak'ta hastane projeleri, Edirne merkezli olarak Bulgaristan ve Yunanistan'da yeni merkezler üzerinde çalıştıklarını aktaran Ünver, ABD, İngiltere ve Almanya gibi ülkelerde de özel ihtiyaca yönelik merkezler kurulmasının hedeflendiğini söyledi.Ünver, "İngiltere'de ağırlıklı olarak diş sağlığı, Almanya'da yaşlı bakımı ve kozmetik sağlık alanında güçlü bir talep var. Moskova'da bir irtibat ofisi kurulması gündemde. Her bölgenin ihtiyacına göre uzmanlaşmış merkezler kurmayı hedefliyoruz" dedi.

Sektörün Önünü Açıcı Çalışmalar

Teşvik uygulamalarına da değinen Ünver, sağlık turizminin çerçevesinin iyi çizilmesi gerektiğini vurgulayarak, şunları söyledi:"Ticaret Bakanlığımız teşvik uygulamaları yapıyor. Bununla ilgili pazar araştırıyor, ülke araştırıyor. Çünkü Sağlık Bakanlığı bunu hizmet ihracatı olarak görüyor. Biz sağlığın parayla ölçülebilir bir değer olduğunu düşünmüyoruz. Sağlıkta kullanılan teknoloji yüksek teknoloji ve bunun da talep edilebilir ve doğru olması gerekiyor. Onun için bunun doğru bir zemine oturması lazım. Biz de bu konuda, teşvik konusunda sadece Ticaret Bakanlığını referans almayacağız. Sağlık Bakanlığı olarak, USHAŞ olarak da teşvik konularımız olacak. Kamu özel işbirliklerimiz olacak. Sektörün önünü açıcı çalışmalarımız olacak."