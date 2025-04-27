İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem

Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından Marmara sallanmaya devam ediyor. Depremin ardından birçok artçı meydana gelirken, son sarsıntıyı AFAD duyurdu.

İstanbul 3.2 ile Sallandı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İstanbul Büyükçekmece açıklarında 3.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı. Sarsıntı saat 12.48'de olurken, derinliği ise 7.03 olarak kaydedildi. Bu depremin ardından saat 12.50'de yine aynı bölgede 2.6 büyüklüğünde bir sarsıntı kayıtlara geçti.

Birçok Kişi Hissetti

Sosyal medyada birçok kullanıcı depremi hissettiklerini dile getirdiler.