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İstanbul'da Deprem Sonrası 15 Bin Bina İncelendi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki depremler sonrası 15 bin binanın incelendiğini ve 1025'inin az hasarlı olduğunu açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 15:39, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 16:37
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından hasar tespit çalışmalarına devam ettiklerini belirtti. Şu ana kadar 15 bin 13 binanın incelendiğini bildiren Bakan Kurum, "12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" dedi.

İstanbul'da Deprem Hasar Tespit Çalışmaları

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakanlık Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün İstanbul'daki hasar tespit çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi. Açıklamada, Bakan Kurum'un hasar tespit çalışmalarına ilişkin şu değerlendirmesine yer verildi: "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz. Şu ana kadar 15 bin 13 binayı inceledik. 12 bin 398 binanın hasarsız, 1025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik."

"Yarısı Bizden" Kampanyası

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da İstanbul'da "Yarısı Bizden" kampanyası ile şu ana kadar 21 bin konutu dönüştürdüklerini hatırlattı. Kentte 41 bin konut ve iş yerinin projesinin ise devam ettiğini aktaran Kurum, "Son depremde hasar tespit ettiğimiz binaları bu kampanyaya dahil edeceğiz. Tüm riskli binaları dönüştürmek için taleplerinizi bekliyoruz. Dönüşümden korkmayın" ifadelerini kullandı.

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