Megastar Tarkan Sahnede Gözyaşlarına Boğuldu

Tarkan, Stuttgart konserinde annesi Neşe Tevetoğlu'nun anısına duygusal bir performans sergiledi.

Vefat eden annesi için söyledi... Tarkan'ın gözyaşları!Megastar Tarkan, annesi Neşe Tevetoğlu'nun vefatının ardından Avrupa turnesine Stuttgart konseriyle devam etti. İlk konserde gözyaşlarına boğulan sanatçıya sevenleri alkışlarıyla destek verdi.

Neşe Tevetoğlu'nun Vefatı ve Tarkan'ın Acı Dolu Anları

Ünlü şarkıcı Tarkan'ın annesi Neşe Tevetoğlu (68), bir süredir tedavi gördüğü hastanede kalp krizi sebebiyle hayatını kaybetti. Avrupa turnesi için Almanya'da olan Tarkan, acı haberi alır almaz İstanbul'a geldi.Neşe Tevetoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Taziyeleri kabul eden sanatçı Tarkan'ı, eşi Pınar Dilek Tevetoğlu yalnız bırakmadı. Tarkan cenaze aracında gözyaşlarına boğuldu.

Tarkan'ın Duygusal Paylaşımı

TÜM SEVENLERİME TEŞEKKÜR EDERİMTarkan annesinin vefatının ardından yaptığı paylaşımda ise "Anne kaybı içte yanan har bir ateş. Biliyorum öyle kolay da sönmeyecek bir ateş. En ihtiyacımın olduğu günlerde yüreğime su serpmeniz ve yanımda olmanız çok değerliydi. Bu acılı zamanımda bana destek olan tüm sevenlerime, dinleyicilerime, aile, akraba ve yakınlarıma, ekip arkadaşlarıma ve bütün değerli sanatçı dostlarıma en kalbi duygularımla teşekkür ederim. Ama en çok da bu zor zamanımda hep benimle olan eşim Pınar'a ve de varlığı ile arada bir acımı unutturup yüzümü güldüren canım kızıma çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun" ifadelerini kullandı.

Anne Acısı Sonrası İlk Konser

Annesinin vefatı sonrası Avrupa turnesine devam eden Tarkan, dün akşam Stuttgart'ta sevenleriyle bir araya geldi.Annesini kaybettikten sonra ilk kez sahneye çıkan Megastar, Neşe Tevetoğlu'nun en sevdiği şarkıyla konserine başlarken duygusal anlar yaşadı.

Sahnede Gözyaşları

Arka planda annesi Neşe Tevetoğlu'nun fotoğrafına yer veren ve Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyleyen Tarkan, gözyaşlarını tutamadı. Hüngür hüngür ağlayan ünlü şarkıcıya seyirciler alkışlarıyla destek verdi.