İzmir'de sağanak ve dolu etkili oldu

Kısa süreli yağışa rağmen bazı noktalarda su birikintileri oluştu.

Güneşli havanın etkili olduğu kentte, öğleden sonra başlayan yağmur, bazı bölgelerde daha sonra yerini doluya bıraktı.

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