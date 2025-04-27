Tariq Qureishy: Yapay Zeka Hastalıkları Ortadan Kaldıracak

Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Teknoloji

Tariq Qureishy: Yapay Zeka Hastalıkları Ortadan Kaldıracak

Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuşan Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy,' Yapay zeka sayesinde birçok hastalığın tamamen ortadan kalkacağını öngörüyoruz' dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 18:21, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 18:22
Yazdır
Tariq Qureishy: Yapay Zeka Hastalıkları Ortadan Kaldıracak

Dil öğreniminin de kolaylaşacağının altını çizen Qureishy "Dil öğrenimi çok kolaylaşacak, devrim niteliğinde değişecek. Tıpta ise her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağız. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk zaten doğdu. Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalık tamamen ortadan kalkacak" İfadelerini kullandı.

Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuşan Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy, dil öğreniminin çok kolaylaşacağını ve devrim niteliğinde değişeceğini ifade etti. Tıpta ise her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağımızı belirtti. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuğun zaten doğduğunu ve önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalığın tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler

Palandöken Ekonomi Forumu, ikinci gününde ''Geleceği Hızlandırmak Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler'' oturumu ile devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy, oturumda ''Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek'' başlıklı sunumunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan önemli konulara değindi. Qureishy, ''Geleceğin büyük bir kısmı aslında zaten gerçekleşti, sadece eşit dağılmadı'' ifadeleriyle konuşmasına başladı ve moderatörün ''Acaba siz on kat büyüme hızına sahip bir dünyaya hazır mısınız?'' sorusuna çoğumuzun buna hazır olmadığını çünkü beynimizin doğal olarak doğrusal (lineer) düşünmeye alışkın olduğunu belirtti.

Kişisel Yetkinlikler ve Geleceğe Hazırlık

Qureishy, ''Kendi kişisel yeteneklerinizi, güçlü yönlerinizi, süper güçlerinizi geliştirerek geleceğe hazır mısınız?'' sorusuna ise çoğu zaman bu konuda geri planda kaldığımızı ve geçmişte takılıp kaldığımızı söyledi. Üretim, finans ve klasik iş dünyasından teknoloji odaklı iş dünyasına geçişle ilgili yaptığı değerlendirmede, artık iş yapan bir teknoloji dünyasından iş yapan bir yapay zeka dünyasına doğru ilerlediğimizi ve bu yüzden zihniyetimizin ve iş yapış biçimlerimizin de köklü şekilde değişmesi gerektiğini belirtti.

Gelecekte Sağlık ve Teknoloji

Qureishy, 27 Nisan 2035 tarihini simüle eden bir haber bülteniyle ilgili soruya cevaben, bazı şeylerin zaten çok açık olduğunu ve bunların olacağını, hatta şimdiden olduğunu belirtti. Dil öğreniminin çok kolaylaşacağını, tıpta ise her birimizin adeta 'süper güçlere' sahip olacağını vurguladı. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuğun zaten doğduğunu ve önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalığın tamamen ortadan kalkacağını ifade etti. Kafamıza çip takılması ve bunun nasıl çalışacağı gibi konularda biraz iyimser olduğunu belirterek, bunların hepsinin şimdiden başladığını söyledi. Cerrahların robotlarla çalıştığını ve gelecekte her birimizin birer 'dijital ikizi' olacağını, tıbbi hataların yüzde 90 oranında azalacağını belirtti.

Toplumsal Dönüşüm ve İnsani Değerler

Qureishy, sosyal, siyasi ve iş dünyasındaki değişimlerin teknolojik değişim kadar hızlı olmadığını ifade ederek, teknolojinin artık üstel hızla ilerlediğini belirtti. Tarihte ilk kez geçmişimizin bugünü, bugünümüzün geleceğimizi temsil etmediğini, geleceğin bugünü şekillendirdiğini söyledi. Geleceği doğru zamanda yakalamamız gerektiğini vurguladı. Bugün her sektörün değiştiğini, kimisinin direnmeye çalıştığını ama bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bu nedenle sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm ve insani dönüşüm de gerektiğini belirtti.

Geleceği Şekillendiren Unsurlar

Qureishy, geleceğimizi şekillendirecek en önemli şeyin ne olduğu sorusuna karşılık olarak, çoğunluğun yapay zeka, iklim, genetik gibi cevaplarına rağmen kendisinin farklı bir tezinin olduğunu belirtti. Geleceğimizi güvenin şekillendireceğini söyledi. Gerçeklik ve etik değerlerin güvenin hemen ardından geleceğini ifade etti. Güven olmadan hiçbir şeyin çalışmayacağını belirtti. Bugün yöneticilere, medyaya, şirketlere güvenmediğimizi söyledi. Eğer veriye, bilgiye, karşımıza çıkan içeriğe güvenmezsek yapay zekanın bir 'kitle imha silahı' haline dönüşebileceğini ifade etti. Geleceğin temelinde güven inşa etmek zorunda olduğumuzu belirtti: Veriye güven, bilgiye güven, insana güven. Sevgi, empati, neşe ve insanlık olmadan bir dünyanın yaşanabilir olmadığını vurguladı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber