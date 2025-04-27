Tariq Qureishy: Yapay Zeka Hastalıkları Ortadan Kaldıracak

Dil öğreniminin de kolaylaşacağının altını çizen Qureishy "Dil öğrenimi çok kolaylaşacak, devrim niteliğinde değişecek. Tıpta ise her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağız. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuk zaten doğdu. Önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalık tamamen ortadan kalkacak" İfadelerini kullandı.

Palandöken Ekonomi Forumu'nda konuşan Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy, dil öğreniminin çok kolaylaşacağını ve devrim niteliğinde değişeceğini ifade etti. Tıpta ise her birimiz adeta 'süper güçlere' sahip olacağımızı belirtti. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuğun zaten doğduğunu ve önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalığın tamamen ortadan kalkacağını söyledi.

Geleceği Hızlandırmak: Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler

Palandöken Ekonomi Forumu, ikinci gününde ''Geleceği Hızlandırmak Yapay Zekanın Dönüştürdüğü Endüstri ve Hizmetler'' oturumu ile devam etti. Birleşik Arap Emirlikleri'nde faaliyet gösteren Xponential Group Kurucu CEO'su Tariq Qureishy, oturumda ''Dönüşümü Anlamak Geleceğe Yön Vermek'' başlıklı sunumunda teknoloji, yapay zeka ve dijitalleşmeden etik değerlere uzanan önemli konulara değindi. Qureishy, ''Geleceğin büyük bir kısmı aslında zaten gerçekleşti, sadece eşit dağılmadı'' ifadeleriyle konuşmasına başladı ve moderatörün ''Acaba siz on kat büyüme hızına sahip bir dünyaya hazır mısınız?'' sorusuna çoğumuzun buna hazır olmadığını çünkü beynimizin doğal olarak doğrusal (lineer) düşünmeye alışkın olduğunu belirtti.

Kişisel Yetkinlikler ve Geleceğe Hazırlık

Qureishy, ''Kendi kişisel yeteneklerinizi, güçlü yönlerinizi, süper güçlerinizi geliştirerek geleceğe hazır mısınız?'' sorusuna ise çoğu zaman bu konuda geri planda kaldığımızı ve geçmişte takılıp kaldığımızı söyledi. Üretim, finans ve klasik iş dünyasından teknoloji odaklı iş dünyasına geçişle ilgili yaptığı değerlendirmede, artık iş yapan bir teknoloji dünyasından iş yapan bir yapay zeka dünyasına doğru ilerlediğimizi ve bu yüzden zihniyetimizin ve iş yapış biçimlerimizin de köklü şekilde değişmesi gerektiğini belirtti.

Gelecekte Sağlık ve Teknoloji

Qureishy, 27 Nisan 2035 tarihini simüle eden bir haber bülteniyle ilgili soruya cevaben, bazı şeylerin zaten çok açık olduğunu ve bunların olacağını, hatta şimdiden olduğunu belirtti. Dil öğreniminin çok kolaylaşacağını, tıpta ise her birimizin adeta 'süper güçlere' sahip olacağını vurguladı. Bugün 150 yaşına kadar yaşayacak bir çocuğun zaten doğduğunu ve önümüzdeki 10 yılda yapay zeka sayesinde birçok hastalığın tamamen ortadan kalkacağını ifade etti. Kafamıza çip takılması ve bunun nasıl çalışacağı gibi konularda biraz iyimser olduğunu belirterek, bunların hepsinin şimdiden başladığını söyledi. Cerrahların robotlarla çalıştığını ve gelecekte her birimizin birer 'dijital ikizi' olacağını, tıbbi hataların yüzde 90 oranında azalacağını belirtti.

Toplumsal Dönüşüm ve İnsani Değerler

Qureishy, sosyal, siyasi ve iş dünyasındaki değişimlerin teknolojik değişim kadar hızlı olmadığını ifade ederek, teknolojinin artık üstel hızla ilerlediğini belirtti. Tarihte ilk kez geçmişimizin bugünü, bugünümüzün geleceğimizi temsil etmediğini, geleceğin bugünü şekillendirdiğini söyledi. Geleceği doğru zamanda yakalamamız gerektiğini vurguladı. Bugün her sektörün değiştiğini, kimisinin direnmeye çalıştığını ama bu değişimin kaçınılmaz olduğunu ifade etti. Bu nedenle sadece dijital dönüşüm değil, aynı zamanda toplumsal dönüşüm ve insani dönüşüm de gerektiğini belirtti.

Geleceği Şekillendiren Unsurlar

Qureishy, geleceğimizi şekillendirecek en önemli şeyin ne olduğu sorusuna karşılık olarak, çoğunluğun yapay zeka, iklim, genetik gibi cevaplarına rağmen kendisinin farklı bir tezinin olduğunu belirtti. Geleceğimizi güvenin şekillendireceğini söyledi. Gerçeklik ve etik değerlerin güvenin hemen ardından geleceğini ifade etti. Güven olmadan hiçbir şeyin çalışmayacağını belirtti. Bugün yöneticilere, medyaya, şirketlere güvenmediğimizi söyledi. Eğer veriye, bilgiye, karşımıza çıkan içeriğe güvenmezsek yapay zekanın bir 'kitle imha silahı' haline dönüşebileceğini ifade etti. Geleceğin temelinde güven inşa etmek zorunda olduğumuzu belirtti: Veriye güven, bilgiye güven, insana güven. Sevgi, empati, neşe ve insanlık olmadan bir dünyanın yaşanabilir olmadığını vurguladı.