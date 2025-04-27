Elazığ'da Midibüs Devrildi: 22 Yaralı
Elazığ'da midibüsün devrilmesi sonucu 22 kişi yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 18:23, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 19:01
Sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen midibüs, Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 45. kilometresinde kontrolden çıkarak karşı şeride geçip devrildi.
Kazada, ilk belirlemelere göre, aralarında sürücünün de bulunduğu 22 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Vali Numan Hatipoğlu da olay yerine gelerek ekiplerden kazayla ilgili bilgi aldı.