Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da sağlığa zararlı olduğu belirlenen yaklaşık 50 ton eritme peynir imha edildi. Firmanın üretim izni iptal edildi.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 19:36, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 20:09
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, sosyal medya hesabın yaptığı paylaşımda, "Vatandaşımızın sofrasına ulaşacak her ürün bizim için emanettir. Konya'da bir işletmede tespit ettiğimiz uygunsuzluk sonucu yaklaşık 50 ton eritme peynirini imha ettik, firmanın üretim iznini iptal ettik ve suç duyurusunda bulunduk. Gıda güvenilirliğinden asla taviz vermiyor, denetimlerimizi aralıksız sürdürüyoruz' ifadelerine yer verdi.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından imha edilen peynirlerin görüntülerini de paylaştı.