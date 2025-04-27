Sezgin Tanrıkulu'dan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında açıklama

Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
İlçeyi Şaşkına Çeviren Hırsızlık! 'T' Harfleri Ortadan Kayboldu
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Gümrük Çalışanlarına Rüşvet Operasyonu: 12 Tutuklama
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Daha Çok Kazandırdı?
Ana sayfaHaberler Siyasi

Sezgin Tanrıkulu'dan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında açıklama

Kalp rahatsızlığının ardından kaldırıldığı hastanede tedavisi devam eden TBMM Başkanvekili, İmralı heyeti üyesi Sırrı Süreyya Önder için hastaneye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştiren CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, "Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor" dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 20:35, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 20:37
Yazdır
Sezgin Tanrıkulu'dan Sırrı Süreyya Önder'in son durumu hakkında açıklama

Sezgin Tanrıkulu, kalp rahatsızlığının ardından hastanede tedavi gören TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Tanrıkulu, hastaneye geçmiş olsun ziyareti gerçekleştirerek, "Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor" dedi.

Tanrıkulu'nun Hastane Ziyareti

CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi süren Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret etti. Tanrıkulu, DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Sosyal Medya Açıklaması

Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'le birlikte Florence Nightingale Hastanesi'nde tedavisi devam eden Sırrı Süreyya Önder'i ziyaret ettik. Maalesef durumu stabil ve kritik. Alanında uzman hekimler ve tüm sağlık çalışanları bir an evvel sağlığına kavuşması için ellerinden gelen tüm çabayı büyük bir özveriyle gösteriyor. Sevgili Sırrı Süreyya Önder'in, sabırla direnip tekrar sağlığına kavuşmasını umutla beklemeye devam edeceğiz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber