Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yatırımcıların güçlü makro ekonomik temellere sahip ülkelere odaklanacağını belirtti ve "Türkiye bu noktada pozitif olarak ayrışacak ülkelerin başında geliyor" dedi. Erzurum'daki Palandöken Ekonomi Forumu'na gönderdiği videolu mesajda, küresel ekonominin uzun vadeli yapısal sorunlarla karşı karşıya olduğunu ifade etti. Şimşek, küresel ticaretin en büyük tehditlerinden birinin korumacılık olduğunu ve bu durumun 2008 küresel finans krizinden bu yana yükselişte olduğunu belirtti.

Türkiye Ekonomisinin Dayanıklılığı

Türkiye'nin artan korumacı politikalara karşı daha dayanıklı bir konumda olduğunu ifade eden Şimşek, bunun iki temel sebebi olduğunu belirtti. İlk olarak, ihracata olan bağımlılığın nispeten düşük olduğunu ve ekonominin ana motorunun iç talep olduğunu söyledi. İkinci olarak ise dış ticaretin büyük bir kısmını dost ve yakın ülkelerle gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Altyapı ve Lojistik Projeleri

Türkiye'nin hizmet ihracatında güçlü bir konumda olduğunu belirten Şimşek, bölgesel entegrasyona katkıda bulunacak projelerin önemine değindi. "Orta Koridor ve Kalkınma Yolu projeleri kilit öneme sahip" diyen Şimşek, Türkiye'nin imalat sanayisinde bölgenin ana üretim üssü konumunda bulunduğunu vurguladı.

Borçluluk ve Makroekonomik İstikrar

Şimşek, Türkiye'nin toplam borçluluğunun milli gelirin yüzde 93'ü olduğunu, benzer ülkelerde ise bu oranın yüzde 245 seviyelerinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin büyümesinin önünde borç kaynaklı bir engel bulunmadığını ifade etti ve "Borç stokumuz düşük olduğu için piyasalardaki dalgalanmalar sona erdiğinde Türkiye'nin güçlü temelleri yatırımcıların dikkatini tekrar çekecektir." dedi.

Dijitalleşme ve Teknoloji Yatırımları

Demografik dönüşümün önemine değinen Şimşek, Türkiye'nin önünde 15-20 yıllık bir fırsat penceresi olduğunu söyledi. Kadınların işgücüne katılım oranını artırmak için reformları hızlandırdıklarını belirtti. Ayrıca, "Yapay zeka ve ileri teknolojileri bir öncelik alanı olarak görüyoruz" diyerek dijitalleşme alanındaki yatırımları artırdıklarını ifade etti.

İklim Değişikliği ve Enerji Yatırımları

İklim değişikliğinin küresel yapısal sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Şimşek, bu tehditlerin giderilmesi için enerjiden sulamaya kadar birçok alanda yatırım yapıldığını söyledi. "Uyguladığınız programla birlikte bu avantajları kalıcı kazanımlara dönüştürmek istiyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.