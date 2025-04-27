Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı

Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Meclis Genel Kurulu'nda Yoğun Hafta: Komisyonlar Toplanıyor
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
Şimşek'ten 41 milyar dolarlık finansman açıklaması
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
İstanbul depremi sonrası Çadır satışları 5,5 kat arttı
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
Başıboş Köpek Denetimlerinde Veteriner Hekimler Görevlendirilecek
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
HealthTürkiye ile Sağlık Turizminde Yeni Dönem
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakanlık Listeyi Güncelledi! Listede En Fazla O Ürün Yer Aldı
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
Bakan Fidan: PKK Sistemden Çıkacak
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
İBB Soruşturmasında Yeni Operasyon: DMM'den iddialara yalanlama
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
MEB, İl ve İlçe Müdürlüklerinin Yapısını Yeniden Düzenledi
Ana sayfaHaberler Spor

Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda (DTM) yarış kazanan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i tebrik etti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 27 Nisan 2025 21:54, Son Güncelleme : 27 Nisan 2025 21:56
Yazdır
Bakan Bak, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk pilot Ayhancan Güven'i kutladı

Bakan Bak, tebrik mesajında, "Almanya'nın Oschersleben kentinde yapılan Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda damalı bayrağı ilk sırada görerek şampiyon olan otomobil sporcumuz Ayhancan Güven'in tarihi başarısı bizleri gururlandırdı. Almanya Binek Otomobil Şampiyonası'nda yarış kazanan ilk Türk pilotumuz olan Ayhancan'ı yürekten kutluyorum. Elde ettiği zaferin ardından podyumda milli marşımızı tüm dünyaya dinleten sporcumuzun başarılarının devamını diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Ayhancan Güven, DTM'de zafere ulaşan ilk Türk oldu

Almanya'nın Oschersleben kentinde, sezonun ilk hafta sonunun 2. yarışında Manthey EMA takımı adına mücadele eden Ayhancan, "pitstop" stratejisiyle elde ettiği avantajı koruyarak damalı bayrağı ilk sırada geçti.

Yarışı Jules Gounon ikinci sırada tamamlarken, Ayhancan'ın takım arkadaşı Thomas Preining ise podyumun son basamağında yer aldı.

Şampiyona genel klasmanında ilk yarışın galibi Jordan Pepper 37 puanla liderliğini korurken, Ayhancan Güven, Lucas Auer ve Jules Gounon ile 34 puanla eşit olmasına rağmen yarış galibiyeti sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber