Bülent Uygun'dan Duygulandıran Veda Mesajı

Ünlü teknik direktör Bülent Uygun, 29 yaşındaki kızı Almina Tude Uygun'un hayatını kaybetmesiyle büyük bir acı yaşadı. Uzun süredir diyabet hastalığı ile mücadele eden Almina Tude Uygun, tedavi sürecine rağmen yaşamını yitirdi.

Kızının vefat haberini Antalya'da katıldığı bir program sırasında öğrenen Bülent Uygun, "Meleğim Almina Tude Uygun, canım kızım Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadeleriyle acısını paylaştı.

Sakarya'da düzenlenen cenaze töreninde Bülent Uygun, gözyaşlarına hakim olamadı. Törende ailesi ve sevenleri tarafından yalnız bırakılmayan Uygun, sosyal medya hesabından da duygusal bir veda mesajı yayımladı. Uygun, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Hayatta çok şeyler istemişizdir. Allah'ım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim."

Bülent Uygun'un kızına duyduğu derin sevgi ve yaşadığı büyük üzüntü, spor camiası ve kamuoyunda da geniş yankı buldu.

Uygun sosyal medyada paylaştığı mesajda genç yaşta kaybettiği kızına şu sözlerle veda etti:

Tarifi imkansız bir acı içindeyim, kalbimi alıp gitti prensesim. Kanatlandı benim güzel meleğim. Bu fani dünyada en sevdiğimize emanet ettim. Hayatta çok şeyler istemişizdir Allahım senden isteğim, dünyadaki yaşam sevincim kızımı Tude Alminamı cennet bahçelerinde sana emanet ettim. Nur içinde uyu benim güzel kızım, kalbimin en güzel köşesindesin benim bebeğim.