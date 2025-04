Gazeteci Ceren Kaynak İskit hayatını kaybetti

Ankara'da sabah saatlerinde fenalaşmasının ardından hastaneye kaldırılan gazeteci Ceren Kaynak İskit, 36 yaşında hayatını kaybetti. Genç yaşta yaşamını yitiren İskit'in vefatı, basın camiasında büyük üzüntü yarattı.

Çağdaş Gazeteciler Derneği, İskit'in ölümü üzerine sosyal medya hesabından bir açıklama yayımladı. Açıklamada, "Kendisi her daim meslektaşlarıyla dayanışan, onların yanında olan, toplumsal olaylarda her zaman kamerasını alarak sahaya inen ve karşılaştığı zorluklara, güvencesizliklere rağmen gazetecilik mesleğini yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyen bir gazeteciydi. Onun anısına söz veriyoruz, biz de gazetecilik yapmaktan bir an olsun vazgeçmeyeceğiz" ifadelerine yer verildi.

İskit'in cenazesine ilişkin detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı bildirildi