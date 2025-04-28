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28 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

28 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 00:03, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 00:06
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28 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek, Başbakan Adilbek Kasımaliyev ile görüşecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunacak ve Türk iş insanlarını kabul edecek.

(Bişkek)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde, parti genel merkezinde, "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" başlığında "Bir Dik Duruşun Hikayesi" temalı panel düzenlenecek.

(Ankara/14.00)

EKONOMİ FİNANS

1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın Barcelona ile İsviçre'de oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final maçını izleyecek.

(Nyon/19.00)

2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Göztepe-RAMS Başakşehir müsabakasıyla sora erecek.

(İzmir/20.00)

3- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, ikinci gününde 167,4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabıyla devam edilecek.

(Antalya)

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