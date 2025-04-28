28 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları
28 Nisan 2025'ten önemli gündem başlıkları.
1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kırgızistan'da Meclis Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya gelecek, Cumhurbaşkanı Sadır Caparov tarafından kabul edilecek, Başbakan Adilbek Kasımaliyev ile görüşecek, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesine ziyarette bulunacak ve Türk iş insanlarını kabul edecek.
(Bişkek)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hasan Basri Yalçın'ın moderatörlüğünde, parti genel merkezinde, "Cuntacılık ve Darbecilikle Mücadelede 27 Nisan" başlığında "Bir Dik Duruşun Hikayesi" temalı panel düzenlenecek.
(Ankara/14.00)
EKONOMİ FİNANS
1- Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 4. Tarım ve Orman Şurası'na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Bölge Müdürleri Toplantısı'na iştirak edecek.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara yeniden başlamasına ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs)
SPOR
1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trabzonspor 19 Yaş Altı Takımı'nın Barcelona ile İsviçre'de oynayacağı UEFA Gençlik Ligi final maçını izleyecek.
(Nyon/19.00)
2- Trendyol Süper Lig'in 33. haftası, Göztepe-RAMS Başakşehir müsabakasıyla sora erecek.
(İzmir/20.00)
3- 60. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na, ikinci gününde 167,4 kilometrelik Kemer-Kalkan etabıyla devam edilecek.
(Antalya)