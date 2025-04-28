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Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem

Türkiye'de altın madenciliği yapay zeka ile dönüşüyor. Riskler azalıyor, üretim artıyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 07:24, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 07:37
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Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem

Altın madenciliğinde yapay zekaya geçiyoruz. Sahadan alınan veriler analiz edilip, risk haritaları da hazırlanacak. Son dönemde kazalarla anılan madencilik sektörü, muhtemel kazaları ortadan kaldırmak için yapay zekadan faydalanmaya başladı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde altın madeni işleten Öksüt Madencilik'in Ülke Müdürü David Bickford, Yapay zeka ve dijital dönüşüm, iş güvenliği süreçlerinde riskleri azaltmamıza ve kazaları önlememize imkan tanıyor dedi. Sistemin bir uygunsuzluk algıladığında müdahale ekibini anında uyardığını kaydeden Bickford, bu proaktif yaklaşımın hızlı müdahale ile kazaların önlenmesini sağladığını vurguladı. Sahadan sensörler ve IoT (Nesnelerin interneti) teknolojisi aracılığıyla topladıkları verileri yapay zeka ile analiz ettiklerini belirten Bickford, bu analizler sayesinde, yüksek risk taşıyan bölgelerin risk haritalarını çıkararak gerekli tedbirleri alabildiklerini aktardı.

Altın Üretimi ve İthalatının Türkiye Ekonomisine Etkisi

Türkiye'de altın üretiminin düşüş eğiliminde olduğunu ve 2024 yılında toplam 32,2 ton üretim yapıldığını aktaran Bickford, altın ithalatının Türkiye'nin cari açığının yaklaşık yüzde 57'sini oluşturduğunu hatırlattı. Bickford, sözlerini şöyle sürdürdü: Türkiye'de rezerv keşfinden üretime geçiş süreci ortalama 10 yıl sürüyor ve verilen 700 madencilik ruhsatından yalnızca 2'si madene dönüşebiliyor. Yeni bir madencilik sahasının faaliyete geçebilmesi için 17 farklı kurumdan onay alınması gerekiyor. Bakanlığın izin süreçlerini hızlandırmaya yönelik reform hazırlığında olduğunu biliyoruz. Bu reformların hayata geçirilmesi, madencilik sektörüne önemli ve olumlu bir katkı sağlayacaktır.

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