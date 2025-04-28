Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi

Kütahya beşik gibi sallanıyor, korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. AFAD, Simav merkezli depreme ilişkin ilk verileri internet sitesi üzerinden paylaştı. 3,9 büyüklüğünde iki deprem oldu, artçılar sürüyor.Kütahya'daki sismik hareketlilik devam ediyor. Son üç gündür peş peşe meydana gelen şiddetli depremlerin ardından artçılar sürüyor. 3,9 büyüklüğünde iki deprem oldu. Artçılar ise peş peşe geliyor. AFAD ilk verileri duyurdu.

Kütahya'da Depremler Peş Peşe Geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinden yaptığı açıklamaya göre, saat 02.45'te merkez üssü Kütahya'nın Simav ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 11.82 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Artçılar Sabaha Kadar Sürdü

Bölgede artçılar sürerken, bazı vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirdi. Simav'da saat 07:21'de 3,9 büyüklüğünde bir deprem daha oldu. Bu sarsıntının derinliği ise 6 kilometre olarak kaydedildi.

İstanbul Yine Sallandı

Öte yandan İstanbul'da korkutan depremlere bir yenisi daha eklendi. Saat 04:24 sularında meydana gelen Silivri merkezli depremin büyüklüğü 3,1 olarak duyuruldu. Derinliği ise 7 kilometre olarak kaydedildi.Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede İzmir, İstanbul, Malatya, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, Manisa ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.