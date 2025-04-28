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MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü

MEB, göçer ve mevsimlik işçi çocukları için eğitim modülü geliştirdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 07:34, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 07:41
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MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitimde fırsat eşitliği doğrultusunda "Mevsimlik Tarım İşçisi ve Göçer Çocuklarının Eğitimi İçin Okul Tespit ve Takip Modülü" geliştirdi. Modül sayesinde, eğitim dışına çıkma riski bulunan öğrenciler yakından izlenecek, nakil ve devam süreçleri kolaylaştırılacak.

Modülün Kullanımı ve Öğrenci Takibi

Türkiye Gazetesinden Esma Altın'ın haberine göre; MEB, okul yöneticileri ve veliler tarafından modülün nasıl kullanılacağına dair bir kılavuz hazırladı. Öte yandan, modülü kullanabilmeleri için okul idaresi tarafından öğretmenlere yetki verilecek. Sistemin sağlıklı çalışabilmesi için öğrenci veli iletişim bilgilerinin e-Okul Yönetim Bilgi Sisteminde güncel olması gerekecek. Okuldan ayrılan her öğrenci için ayrılmadan önce Öğrenci Takip Formları doldurulacak ve bu formlar bir yıl boyunca muhafaza edilecek.

Göç Hareketliliği ve Eğitim Erişimi

Her okul, il veya ilçesindeki nakil hareketliliğine göre "göç alan iller" ve "göç veren iller"e ait iş ve işlemleri yapmakla yükümlü olacak. Sistem 1 Ocak- 31 Aralık tarihleri arasında çalışacak ve her yeni yılda veriler sıfırlanacak. Tüm bu işlemlerle, mevsimlik tarım işçileri ile göçer ve yarı göçer ailelerin çocuklarının eğitim ve öğretime erişimini kolaylaştırmak, gittikleri bölgelerde okula naklini alarak eğitimine devamını sağlamak, ortaya çıkabilecek uyum problemlerini önlemek, öğrencilerin öğrenme kayıplarını gidermek hedefleniyor.

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