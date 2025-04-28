Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Karadeniz bölgesinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. İşte 28 Nisan 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...

Marmara Bölgesi Hava Durumu

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölge genelinde kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat), Çanakkale ve Balıkesir ile Bursa'nın batısında yer yer kısa süreli fırtına (50-70, yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

BALIKESİR: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

17°C, parçalı ve çok bulutlu EDİRNE: 19°C, parçalı bulutlu

19°C, parçalı bulutlu İSTANBUL: 15°C, parçalı bulutlu

Ege Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Denizli çevreleri ile İzmir, Aydın ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

23°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MANİSA: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

26°C, parçalı ve çok bulutlu ANTALYA: 23°C, parçalı ve çok bulutlu

23°C, parçalı ve çok bulutlu BURDUR: 21°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İç Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karaman çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu ÇANKIRI: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

18°C, parçalı ve çok bulutlu ESKİŞEHİR: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

BOLU: 19°C, parçalı ve çok bulutlu

19°C, parçalı ve çok bulutlu DÜZCE: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

16°C, parçalı ve çok bulutlu SİNOP: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis görüleceği bekleniyor.

AMASYA: 17°C, parçalı ve çok bulutlu

17°C, parçalı ve çok bulutlu RİZE: 13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 13°C, parçalı ve çok bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

14°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hava Durumu

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN: 26°C, parçalı bulutlu

26°C, parçalı bulutlu DİYARBAKIR: 26°C, parçalı ve çok bulutlu

26°C, parçalı ve çok bulutlu GAZİANTEP: 28°C, parçalı bulutlu

Meteoroloji il il uyardı: Kuvvetli fırtınaya dikkat! Yurtta sağanak yağış etkili olacak...