Edirne ve Kırklareli'nde 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
İstanbul Valisi Açıkladı: Depremde Okullar Hasar Aldı Mı?
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sompo Sigortadan meslek gruplarına özel %30 indirim fırsatı!
Sponsorlu İçerik
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
8 İl Merkezli Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 169 Gözaltı
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Ticaret Bakanlığı 2025'te Denetimlerle 2,9 Milyar TL Ceza Kesti
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
Meteoroloji'den Sağanak Yağış Uyarısı!
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
MEB'den Göçer Çocuklar İçin Eğitim Takip Modülü
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Kütahya'da 3,9 Büyüklüğünde İki Deprem Meydana Geldi
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
Türkiye'de Altın Üretiminde Yeni Dönem
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
TBMM'de Yoğun Mesai: Yeni Düzenlemeler Yolda
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi'nde 3,5 büyüklüğünde deprem
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Bakan Şimşek: Maliye Disiplinimiz Sürecek
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Elazığ'da 4.9 Büyüklüğünde Deprem
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Hakan Fidan: PKK'nın Silah Bırakmasını Bekliyoruz
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
Konya'da 50 Ton Sağlıksız Peynir İmha Edildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
İstanbul Valiliği'nden Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Erdoğan vefat eden Arapça öğretmeninin cenazesine katıldı
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
Kabine Toplantısında Deprem ve Ekonomi Gündemi
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
İstanbul Büyükçekmece'de 3.2 Şiddetinde Deprem
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
MEB Bursluluk Sınavı Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
Erdoğan'ın İtalya Ziyareti: Yeni İşbirlikleri Gündemde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
TBMM Başkanvekili Önder Yoğun Bakımda 12. Gününde
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
Bakan Yerlikaya: Hız İhlallerine 2 Milyon İşlem Yapıldı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
EPDK, Akaryakıt ve Doğal Gaz Tarifelerinde Değişiklik Yaptı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin AR-GE Harcamaları 16 Milyar Dolara Ulaştı
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Türkiye'nin Turizm Geliri 2024'te 61 Milyar Doları Aşacak
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşleri Geliyor
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
Yarın İstanbul'daki tüm okullar aynı dersi işleyecek
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
'Kanal İstanbul Coğrafya Kitabında' İddialarına Bakanlıktan Açıklama
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
EYT'den 3 Milyon 123 bin kişi emekli oldu
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Yusuf Tekin: İnsana ait değerleri sürekli ıskaladık
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Edirne ve Kırklareli'nde 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yapılan denetimlerde 34 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından ilgili merkezlere teslim edildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 28 Nisan 2025 09:06, Son Güncelleme : 28 Nisan 2025 09:07
Yazdır
Edirne ve Kırklareli'nde 34 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Edirne ve Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda giren 34 düzensiz göçmen yakalandı. Edirne'de güvenlik güçleri kent genelindeki denetimlerinde 21 düzensiz göçmeni yakaladı. Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de kentte 13 düzensiz göçmeni yakaladı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber